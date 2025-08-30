Strategia e passione in gioco: Tradate diventa la capitale del Risiko

Tradate si prepara a diventare, ancora una volta, il cuore pulsante del Risiko in provincia di Varese. Domenica 7 settembre 2025 si svolgerà infatti il 2° Open Risiko organizzato dal Club Ufficiale “I Galli di Tradate”, una giornata all’insegna di dadi, strategia e sfide appassionanti tra giocatori provenienti da tutto il territorio.

Una giornata dedicata al gioco da tavolo più amato

L’evento si terrà presso il Folk Pub di Corso Bernacchi 130 a Tradate. Le iscrizioni apriranno alle ore 9.30, mentre alle 10.30 scatterà il primo turno di partite. Dopo la pausa pranzo, prevista alle 12.30 e sempre ospitata dal pub, il torneo riprenderà alle 14.00 con il secondo turno, per poi concludersi nel pomeriggio con le finali e le premiazioni.

Il torneo è valido per la classifica nazionale RCU! (Risiko Club Ufficiali) e offre la possibilità ai partecipanti di guadagnare punti preziosi nel circuito ufficiale. La quota di partecipazione è fissata a 5 euro.

Aperto a tutti, dai veterani ai principianti

«Il nostro torneo è pensato per accogliere sia i giocatori più esperti, sia chi vuole mettersi in gioco per la prima volta in un contesto competitivo» – spiegano gli organizzatori del club. «L’obiettivo è promuovere il gioco come occasione di incontro e socialità».

L’evento rappresenta quindi un’opportunità per chi ama Risiko! di confrontarsi con altri appassionati, in un ambiente conviviale e ben organizzato. Per chi invece è alle prime armi, sarà un’occasione perfetta per avvicinarsi al mondo dei tornei ufficiali.

Iscrizioni aperte online e via telefono

Per iscriversi è possibile compilare il modulo online al link: https://forms.gle/F34RojQ88CXYJEGw8, oppure contattare direttamente Luca al numero 347 7378742 per ulteriori informazioni.

Il Club “I Galli di Tradate”, nato dalla passione condivisa di un gruppo di giocatori locali, continua così a promuovere la cultura del gioco da tavolo, rendendo Tradate un punto di riferimento per gli amanti della plancia.