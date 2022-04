Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 1, 2 e 3 aprile

Con il 1 aprile cambiano le restrizioni e si conclude lo stato di emergenza. Saremo un po’ più liberi ma si raccomanda sempre la prudenza. Questo primo weekend di aprile è ricco di eventi per tutti i gusti: dalle passeggiate letterarie o immersi nella natura, tanti spettacoli a teatro e concerti di musica live ma anche solidarietà. Attenzione ai pesci d’aprile!

COVID 19

ITALIA – Stop allo stato di emergenza Covid, dal 1 aprile meno restrizioni. Il 31 marzo si conclude lo stato di emergenza. Ecco il calendario con le varie tappe fissate dal nuovo decreto per il superamento delle misure di contrasto alla pandemia – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Piazza De Salvo si trasforma: la prima tappa è una Bacheca da inaugurare. Domenica 3 aprile dalle 15.30 l’evento di Karakorum teatro per l’inaugurazione della Bacheca, accompagnata da performance, reading e laboratorio creativo – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – L’Oratorio di San Vincenzo, la pizzoccherata per la pace e le poesie d’amore: cosa fare a Sesto nel weekend. Nel weekend che va venerdì primo a domenica 3 aprile le iniziative solidali e culturali tra il verde dei boschi e l’azzurro del Ticino – Tutte le informazioni

MALNATE – Una giornata per la Valle del Lanza con “Puliamo il Plis 2022”. Sabato 2 aprile dalle 14.30 l’iniziativa aperta a tutti i cittadini per dare una mano nel tenere pulito le aree verdi del Parco – Tutte le informazioni

TURISMO – Andar per ville e giardini tra Laveno e Ispra. Due pomeriggi sul lago Maggiore per ammirare magnifici giardini privati curati con passione – Tutte le informazioni

VARESE – “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: una serata astronomica e sociale il 1° aprile all’Insubria. L’evento è in collaborazione con l’Osservatorio astronomico Schiaparelli e con il Comune di Varese per la Geonight 2022 – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno tornano le Giornate delle Camelie. L’evento, da sempre molto apprezzato dagli appassionati di verde, si svolgerà sabato 2 e domenica 3 aprile, dalle ore 10 alle 18 – Tutte le informazioni

VARESE – #OLTREIL2APRILE: un mese di iniziative sull’autismo con Fondazione Renato Piatti. Una giornata non basta per fare capire la complessità dell’autismo. Fondazione Renato Piatti sceglie di dedicare tutto il mese di aprile a una serie di iniziative che vogliono lasciare un segno concreto – Tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dell’1, 2 e 3 aprile sul Lago Maggiore. Dai treni storici alle visite guidate, gite e incontri con gli autori. È un ricco weekend quello dell’1,2 e 3 aprile sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

GARBAGNATE MILANESE – Nuova sede per l’Associazione Nazionale Carabinieri di Garbagnate Milanese. Appuntamento il 3 Aprile alle 17:30 a Corte Valenti. Il pomeriggio sarà allietato dal concerto Jazz della Garben Big Band, diretta da Fabio Costanzo – Tutte le informazioni

SOLIDARIETÀ

LUINO – Serata benefica al Sociale di Luino: sul palco la tribute band “Zona Modà”. Il ricavato della serata sarà devoluto proprio ad Andrea Rossi, per aiutarlo nella continuazione della cure ospedaliere. L’appuntamento è per sabato 2 aprile – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello una raccolta di alimenti e farmaci per l’Ucraina. La raccolta è prevista per sabato 2 e domenica 3 aprile all’oratorio Ponte e di Mombello – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – La staffetta di letture per la pace fa tappa all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno. L’evento è in programma per venerdì 1 aprile, alle 18 e 30 (Ingresso gratuito) – Tutte le informazioni

LIBRI

TEMPO LIBERO – “Se appena guardi fuori dal finestrino del treno”. Sabato 2 aprile passeggiata poetica alla scoperta di Saronno. L’evento sarà condotto dal poeta e scrittore Pietro Berra ed è parte del Festival della Poesia in programma in città da domenica 27 marzo al 3 aprile – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Sara Magnoli alla biblioteca di Cassano Magnago per presentare “Fuori dal branco”. “Fuori dal branco” è il nuovo romanzo della scrittrice di Ferno, che torna a parlare del mondo dell’adolescenza – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio un nuovo “Aperitivo d’autore” con il romanzo di Valeria Disagio. Appuntamento sabato 2 aprile alle 17,30 in Sala Luraschi con la scrittrice ceresina che presenta il suo terzo romanzo “Brucia la vecchia”. Seguirà in aperitivo per tutti i presenti – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Le penne di tre scrittrici e la casa editrice “Il Vento Antico” a Golasecca d’Autore. Venerdì primo aprile Lilli Luini, Patrizia Emilitri e Raffaella Bossi, fondatrici della casa editrice “Il Vento Antico” in dialogo con Rossana Girotto – Tutte le informazioni

SPORT

BASKET – Adidas Next Gen Varese, il programma completo del torneo giovanile. I gironi e gli orari di tutte le partite dell’evento che si disputa dall’1 al 3 aprile all’Enerxenia Arena. Ingresso gratuito a tutte le gare – Tutte le informazioni

CICLISMO – Scatta da Busto Arsizio il “Giro della Provincia” di ciclismo “master”. Domenica 3 aprile si gareggia a San Macario grazie all’organizzazione del “GS Valerio Biolo”. Tracciato pianeggiante, aperte le iscrizioni – Tutte le informazioni

LOZZA – Campionato italiano di tennis tavolo Fisdir a Lozza. Evento organizzato dalla Polha Varese, vedrà partecipare 57 atleti tesserati per 17 società provenienti da tutta Italia – Tutte le informazioni

TEATRO

SOMMA LOMBARDO – “L’armadietto cinese” in scena all’auditorium di Somma Lombardo. L’adattamento della commedia borghese di Aldo De Benedetti realizzato dalla compagnai L’arcano Theatrum Novarae – Tutte le informazioni

VARESE – Il “Ritorno a Pasolini” del Teatro Franzato. Domenica 3 aprile la compagnia teatrale dedica uno spettacolo al centenario della nascita dell’immenso uomo di cultura – Tutte le informazioni

VARESE – Natalino Balasso e il suo “dizionario” in scena al Teatro di Varese. Lo spettacolo si svolge intorno ad un grande libro, al centro del palco, dove al suo interno ci sono oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionari – Tutte le informazioni

SARONNO – Il mentalista Francesco Tesei al Giuditta Pasta di Saronno. Sabato 2 aprile Francesco Tesei sarà sul palco del Teatro Giuditta Pasta con THE GAME: incantesimi della mente per controllare l’imponderabile – Tutte le informazioni

BESOZZO – Al Teatro Duse di Besozzo lo spettacolo “Senza Francobollo”. Lo spettacolo racconta di due postini il cui compito è quello di smistare la posta, ma un giorno arriva una busta diversa dalle altre dando inizio ad una serie di domande. La commedia è in scena con la compagnia milanese Schedia Teatro – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia lo spettacolo di Francesco Riva sulla dislessia. Con brillante ironia l’autore riesce a far riflettere sul problema sempre più diffuso ma ancora sconosciuto sia nella scuola che nella società – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Porto Ceresio è il palcoscenico di tre spettacoli per Piambello dal vivo. Domenica 3 aprile tre spettacoli itineranti gratuiti animeranno strade e spiaggette con due spettacoli per bambini e una rappresentazione per adulti – Tutte le informazioni

MUSICA – Storie suonate al teatro Nuovo di Cuasso al Monte. L’appuntamento con Giuditta e Claudio è per sabato 2 aprile. Ingresso gratuito, obbligatorio il green pass per accompagnatori maggiori di 12 anni – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

SAMARATE – I fumetti colorati di Roberto Carullo invadono Villa Agusta a Samarate. Gli spazi museali a Cascina Costa animati sabato 2 e domenica 3 aprile da un’insolita mostra pop – Tutte le informazioni

GALLARATE – Visite guidate gratuite al Maga. Appuntamento domenica 3 aprile alle 16 – Tutte le informazioni

VARESE – Musei gratis a Varese per la prima domenica di aprile. L’iniziativa dell’assessorato alla cultura: porte aperte al Castello di Masnago per “Il Giappone, disegno e Design” e a Villa Mirabello con la mostra “La Civiltà delle Palafitte” – Tutte le informazioni

VARESE – Mostra di fotografia “Il Bianco, il Nero, il Colore” in Sala Veratti a Varese. Varese raccontata dagli scatti di Franco Pontiggia, Roberto Bosio e Claudio Argentero – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – “Dall’Annunciazione alla Resurrezione: a Castiglione Olona una mostra di Giovanni Beluffi. La mostra che sarà inaugurata sabato 2 aprile, è inserita nel percorso di visita del Museo civico Branda Castiglioni e sarà visitabile fino a domenica 1 maggio – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Sabato 2 aprile a Gerenzano l’inaugurazione della mostra “A riveder le stelle”. Si tratta di un’esposizione multimediale composta da opere di pittura, fotografia, arte digitale e scultura. Appuntamento a Palazzo Fagnani Clerici – Tutte le informazioni

INCONTRI

UNIVERSITÀ – Accorciamo le Dista…nze. Dalla ricerca alla cooperazione. Il Dipartimento di Scienze teoriche e applicate propone anche un incontro su biodiversità e cooperazione basato sulle ricerche dell’ateneo in Myanmar, Libano e Tanzania – Tutte le informazioni

ARCISATE – Al via ad Arcisate il nuovo corso per volontari della Croce Rossa Valceresio. Venerdì 1° aprile, alle 20.30 in Sala Frontalieri (via Roma, 2) ci sarà una serata di presentazione del corso aperta a tutti – Tutte le informazioni

LIMBIATE – Disagio giovanile, prevenzione e cura: se ne parla a Limbiate. L’appuntamento è per venerdì 1 aprile 2022, alle ore 21.00, presso l’Auditorium “Bambini di Chernobyl” della scuola Don Milani di via Cartesio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – C’eravamo tanto armati – Tra il commercio italiano di armi e la guerra in Ucraina. Venerdì 1° aprile alle ore 21:00 presso il Circolo Gagarin in via Galvani 2 bis a Busto Arsizio si terrà l’evento organizzata dal gruppo Amnesty International di Legnano – Tutte le informazioni

MUSICA

TRADATE – Alla Biblioteca Frera di Tradate un concerto speciale per la Giornata dell’autismo. Sabato 2 aprile sabato 2 aprile alle 21 il coro della Polizia penitenziaria di Busto Arsizio sarà sul palco diretto dal comandante Rossella Panaro con i ragazzi disabili di Allegro Moderato. Ingresso libero – Tutte le informazioni

VARESE – VareseVive porta in città “Il dono della musica”. Domenica 3 aprile il primo appuntamento. Otto gli eventi previsti tra inizio aprile e giugno, con una vetrina particolare per i giovani – Tutte le informazioni

CUVIO – La colonna sonora dei film per sognare con la musica a Cuvio. Un appuntamento imperdibile nella meravigliosa cornice del piccolo “teatro bomboniera“ del paese – Tutte le informazioni

VARESE – Fiorella Mannoia in concerto al Teatro di Varese. La cantautrice farà tappa in città per una data del “La versione di Fiorella Tour 2022” – Tutte le informazioni

LONATE CEPPINO – Al Black Inside di Lonate Ceppino omaggio alla chitarra jazz con Last Organ Trio. Venerdì 1° aprile alle 21,30 si esibirà “Last organ trio”, composto da Luciano Zadro alla chitarra, Yazan Greselin all’organo e Tommy Bradascio alla batteria – Tutte le informazioni

NATURA

INARZO – Weekend di aprile in Palude Brabbia tra migratori e caccia alle uova (di Pasqua). Dal 2 al 18 aprile diversi giochi e passeggiate sono proposte dalla Lipu nella riserva naturale per conoscere meglio piante e uccelli, imparare a fotografarli – Tutte le informazioni

MALNATE – Cosa c’è di buono nel nostro territorio? La valle del Lanza e le cave di Molera. A pochi passi dalla città si apre la valle del Lanza, che permette di immergersi in una natura a tratti incontaminata passeggiando lungo il fiume, tra zone umide, boschi e suggestive cave – Tutte le informazioni