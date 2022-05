Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 13, 14, 15 maggio

A Castiglione Olona si alzano i calici mentre MalpensaFiere si veste d’Oriente. È in arrivo un fine settimana estivo ricco di eventi, concerti e feste. Domenica si potrà contribuire a pulire la nostra città grazie alla giornata del Giornata del Verde pulito.

EVENTI

VARESE – Sabato 14 e domenica 15 maggio Varese torna ad essere la capitale della magia italiana con AssoKappa. Il Centro Congressi di Villa Ponti ospiterà infatti per la settima volta in quattro anni il Raduno Magico AssoKappa organizzato dall’omonimo negozio di Varese in via Cattaneo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Una domenica al parco Comerio di Busto Arsizio con Mercato Contadino e Spring Break. Oltre all’ormai apprezzatissimo mercato di produttori agricoli locali saranno presenti anche molte delle realtà che si occupano di animali nel territorio, riunite da Casaringhio Aps – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Una serata a Casciago per celebrare la Festa dell’Europa. L’appuntamento è domenica 15 maggio alle 20.45, nella sala dell’Orologio del Comune in Largo De Gasperi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Malpensafiere arriva per la prima volta il Festival dell’Oriente. L’evento si svolgerà nei due weekend del 14-15 e del 21-22 maggio. Salute e benssere, discipline orientali, cibo, musiche e danze tradizionali, arti marziali da 18 paesi in mostra a Busto Arsizio – Tutte le informazioni

CAIRATE – Venerdì 13 maggio a Cairate si parla di restauro di una cantoria mobile veneziana con Anita Masiero. Insieme a Anita Masiero si affronterà un nuovo interessante tema sul restauro, nell’ambito della rassegna Restauri Rari 2022 – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – In alto i calici, a Castiglione Olona vino, gastronomia e musica per tutta la notte. Sabato 14 maggio sarà il momento di “Calici al Castello”, l’evento che avrà luogo nella splendida cornice del borgo quattrocentesco di Castiglione Olona – Tutte le informazioni

VARESE – Alzheimer e malattie neurodegenerative in un incontro della Fondazione Molina. E’ il secondo appuntamento di un ciclo di quattro serate organizzate dal comitato scientifico della Fondazione Molina – Tutte le informazioni

UBOLDO – Il 15 maggio ad Uboldo un pomeriggio alla scoperta della cultura giapponese. L’evento è parte della rassegna culturale “Incontrarti – musica, teatro, cinema, pittura, fotografia, parole”, in programma dal 20 aprile al 10 giugno presso la Casa dei Talenti e organizzata dall’associazione di promozione sociale Officine Musicali del paese – Tutte le informazioni

VARESE – Il Viandante, il centro diurno per i senzatetto di Varese, si presenta con “La strada verso casa” una serata evento al monastero dei frati cappuccini in viale Borri. Teatro, musica e poesie. E, per entrare, il “prezzo” è portare un cappellino sportivo agli ospiti del centro… – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNATA VERDE PULITO

SARONNO – A Saronno il 15 maggio corsa e raccolta rifiuti per la Giornata del Verde Pulito. Plogging per le aree verdi, e non, di Cascina Colombara con il circolo cittadino di Legambiente Ambiente Saronno OdV. Appuntamento domenica 15 maggio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Giornata del verde pulito a Sacconago. Quest’anno si svolgerà domenica 15 maggio. Anche quest’anno all’iniziativa sarà collegata una call fotografica – Tutte le informazioni

GALLARATE – Una domenica per ripulire Gallarate. Domenica 15 maggio a Gallarate si potrà partecipare alla giornata del verde pulito – Tutte le informazioni

TRADATE – Mattinata ecologica a Tradate per ripulire la zona del Fontanile. In occasione della Giornata del Verde Pulito di Regione Lombardia, si svolgerà domenica 15 maggio 2022 l’iniziativa organizzata dal Museo Fisogni e dal Comune di Tradate – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

GAVIRATE – Sul Lungolago di Gavirate torna “Asparagi & Fragole”. La Pro Loco vi invita a trascorrere domenica 22 maggio all’insegna di buon cibo e ricche attrazioni – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella domenica 15 maggio la festa dei rioni. “Rusa la bala” è il titolo dell’evento che si terrà domenica 15 maggio a Caronno Pertusella, per la festa dei – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Arriva la “Festa di primavera” nell’area dei Calimali, la valle Olona si riempe di colore. Domenica 15 maggio l’area dei Calimali, in valle Olona, si riempirà di allegria con la “Festa di primavera”, dove ci sarà spazio per la musica, il cibo, l’artigianato e soprattutto l’amore per la natura e la sostenibilità – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Torna Agrijo, la fiera a tema agricolo di Jerago con Orago. Il mercatino di hobbisti e produttori locali domenica 15 maggio è arricchito da caccia al tesoro, laboratori creativi uno spettacolo per bambini e danza country – Tutte le informazioni

MARNATE – Festa della mamma al Parco Ex-Mulino di Marnate. L’appuntamento è dalle ore 12.30 con il pranzo libero. Durante tutta la giornata ci saranno iniziative per la famiglia e i bambini – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago torna la sagra del pizzocchero e sciatt. Tre giorni di musica, cibo valtellinese e divertimento all’area feste di Cassano Magnago – Tutte le informazioni

LIBRI

OLEGGIO – Chiara Moscardelli e “la ragazza che cancellava i ricordi” a Oleggio. L’autrice porta a Oleggio il suo nuovo giallo. Appuntamento per domenica: il luogo della presentazione è “misterioso” – Tutte le informazioni

MUSICA

BESOZZO – Al Teatro Duse di Besozzo con il blues di Alex Haynes. Definito come “Una delle migliori voci blues d’Inghilterra” è in scena sabato 21 maggio, alle 21 – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Al Midec di Cerro di Laveno Mombello il concerto del Coro Hispano-Americano di Milano. Il 15 maggio, alle 20.30, la sede del MIDeC di Cerro, a Laveno Mombello, farà da cornice allo spettacolo canoro – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona prima la musica di Beethoven poi visita al Palazzo del Cardinale e al museo. Un biglietto unico a 10 euro per una serata ricca di cultura. Posti ancora disponibili – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – “This love is real”: un tributo a John Prine a Somma Lombardo. Dopo la serata con Dori Ghezzi e Scarlet Rivera, torna il secondo appuntamento di “Primavere musicali” al castello visconteo di Somma Lombardo – Tutte le informazioni

MARNATE – Un concerto per la mamma a Marnate. Durante il concerto saranno lette e premiate le più belle poesie e i migliori “pensierini” composti dai bambini e bambine della Scuola Primaria – Tutte le informazioni

SPORT

CASCIAGO – Tutti in sella a Casciago con “Bici I love You”. Appuntamento sabato 14 maggio, dalle 9.30 alle 18 all’oratorio di Morosolo: iscrizioni entro domenica 8 maggio. Il ricavato della giornata sarà suddiviso per sostenere le attività delle associazioni genitori delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Comerio – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate domenica per ciclisti d’epoca con “La Crennese”. Il raduno “ciclostorico” è organizzato dalla Società Ciclistica Crennese, con base a Villa Delfina. Il percorso si sviluppa sulle colline verso il Lago di Varese e di Comabbio – Tutte le informazioni

CLIVIO – Una domenica in bici tra Clivio e Serpiano, nell’affascinante ambiente del Monte San Giorgio. L’associazione Naturalis Insubria organizza per domenica 15 maggio “Le ruote del Tempo”, una ciclo-escursione tra Clivio e Serpiano studiata per trascorrere una giornata insieme all’aria aperta e nel frattempo conoscere meglio il territorio – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Domenica 15 maggio biciclettata al Parco dei Mughetti con il circolo culturale “Il Campanile”. Il ritrovo è previsto alle ore 09:30 presso l’area divertimenti di Cantalupo, frazione del Comune di Cerro Maggiore. Diversi gli appuntamenti in programma per la giornata in occasione della “Festa dell’Aria” – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno la seconda edizione del torneo internazionale di calcio “Giuseppe Clerici”. Dodici le squadre che si sfideranno presso il centro sportivo di via Colombo e di via Trento. L’evento è organizzato dalle società saronnesi di calcio Amor sportiva e Robur Saronno – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Gagarin al cinema, il Cineforum della Società Astronomica Schiaparelli al Multisala Impero. Venerdì 13 maggio ripartono gli appuntamenti culturali e cinematografici, quest’anno con una grande novità: le serate si terranno al Miv in centro città, consentendo così una visione ottimale dei due film in calendario – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Una mostra riflette sul tema del confine: le opere degli studenti dell’Einaudi a Villa Recalcati. Progetti fotografici, cortometraggi e video installazioni nell’esposizione “ Nuance” nell’ambito di Insight Foto Festival – Tutte le informazioni

VARESE – Art&Natura: in mostra i Guardiani del Parco. Sabato 14 e domenica 15 maggio il parco privato di via Cesare da Sesto apre le porte all’arte – Tutte le informazioni

GALLARATE – Francesco e il sultano 1219-2019. L’incontro sull’altra riva. La mostra dal 7 al 15 maggio a Gallarate. L’evento è promosso da Custodia di Terra Santa, Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, ATS Pro Terra Sancta. Percorso a cura di Maria Pia Alberzoni, Andrea Avveduto, Caterina Cappuccio, Simone Lombardo – Tutte le informazioni