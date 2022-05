Nasce Bis, il weekend del gusto

Un evento diffuso nel centro di Biella tra enogastronomia e cultura ideato da Fondazione BIellezza in partnership con BiWine e Bolle di Malto, con il sostegno del GAL Montagne Biellesi e con del Comune di Biella – Città Alpina.

BIS – il weekend del gusto si terrà dal 6 all’8 maggio e proporrà le culture (e le colture) del territorio e le produzioni locali. Si articolerà in mercatino dei produttori di qualità “Gusto al Centro”, street food di qualità, incontri, trekking urbano con esplorazioni guidate attraverso i luoghi enogastrostorici della città, menu tematici dei ristoranti aderenti, visite guidate al MeBo Museum (Menabrea e Botalla) e le degustazioni di eccellenze vitivinicole biellesi con BiWine (organizzato dall’AIS – Associazione Italiana Sommelier – di Biella presso il Museo del Territorio) e delle migliori birre artigianali con Aspettando Bolle di Malto, anteprima della manifestazione che, sempre a Biella, ha riscosso un grande successo nelle precedenti edizioni.

A corollario della manifestazione, due convegni a Città Studi di Biella che vedono la collaborazione del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte e del Ministero del Turismo e del MISE: uno con Paolo Massobrio e il Club Papillon e l’altro dedicato al Geoportale della Cultura Alimentare, tappa biellese del progetto promosso dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (MIC) e finanziato dal PON Cultura e Sviluppo (Programma Operativo Nazionale), per raccontare i nuovi sviluppi del suo percorso multidisciplinare impegnato nella salvaguardia del patrimonio storico demoetnoantropologico in materia di cultura alimentare.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare le iniziative formative di Città Studi di Biella e in particolare il corso di laurea magistrale in lingua inglese “Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development” realizzato con la collaborazione dell’Università di Torino, e verrà celebrata “Biella Città Alpina”, rendendo protagonisti la città e il territorio per un intero weekend dedicato ai “Saperi e Sapori” della nostra terra.

L’ingresso all’evento è libero mentre le degustazioni di BiWine sono a pagamento così come l’ingresso al MeBo Museum.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione degli attori locali. Fondazione BIellezza (ha progettato e sostiene l’evento), GAL Montagne Biellesi (co-organizzatore), il Comune di Biella (sostenitore), insieme a BiWine e Bolle di Malto, MeBo Museum, Wool Travel Experience, la partecipazione di CTAB, Città Studi Biella, Club Papillon, Federmanager Biella, Fondazione CRB, Let Eat BI di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Pro Loco Biella, Unione Industriale Biellese, Slow Food e Slow Food Travel Montagne Biellesi

FONDAZIONE BIELLEZZA

Fondazione BIellezza è impegnata nella valorizzazione turistica e nello sviluppo delle potenzialità del territorio biellese che possano attrarre investimenti, nuove occasioni imprenditoriali, sviluppo di servizi, occupazione. E’ una Fondazione di origine privata fondata a febbraio del 2020 ed aperta a nuovi sostenitori che ne valorizzino l’utilità in ambito turistico, formativo, ambientale e sociale.

I progetti e le iniziative sostenute si integrano con quelle già presenti sul territorio, stimolando una trasformazione concreta, sostenibile e consapevole del tessuto urbano e del territorio più allargato, sia in ambito pubblico sia privato. Fondazione BIellezza crede e investe nella valorizzazione del contesto: migliorando le condizioni nelle quali si opera, si migliora la qualità e la quantità del proprio lavoro. Fondazione BIellezza produce attività filantropica ed eroga contributi per costruire progetti ed iniziative che possano rapidamente autosostentarsi. La conduzione è affidata a capi progetto e gruppi di lavoro specifici che individuano le iniziative più meritevoli in una visione a medio-lungo termine e che creino dialogo e sinergie sul territorio.