A Varese è pronta la seconda edizione di “Burattini in Città”

Domenica 7 gennaio prende il via la seconda edizione di “Burattini in Città”. Dopo il successo della passata edizione, l’assessorato alla Cultura del Comune di Varese, in collaborazione con il Teatro dei burattini di Varese ed il MIV, Multisala Impero Varese, ripropone cinque appuntamenti rivolti agli spettatori più piccoli e alle loro famiglie.

Per cinque domeniche, da gennaio a marzo, si alterneranno in una delle sale del MIV, alcune delle più famose compagnie di burattinai provenienti da tutta Italia: da Bergamo, Ravenna, Milano, Parma e Barzola di Angera. Cinque spettacoli, che proporranno ad un pubblico di giovanissimi una delle forme di intrattenimento più amate e di cui da troppo tempo si sentiva la mancanza in città. La direzione artistica dell’edizione 2024 come già della precedente è affidata al Teatro dei burattini di Varese, diretto da Chicco Colombo, ben conosciuto nel nostro territorio e che da due anni a questa parte ha rilanciato, d’intesa con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, una fitta serie di iniziative rivolte ai bambini.

Il programma della seconda edizione di Burattini in Città:

DOMENICA 7 GENNAIO

E vissero felici e contenti, Compagnia Cortesi di Bergamo;

DOMENICA 28 GENNAIO

Il rapimento del principe Carlo, Teatro del Drago di Ravenna;

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Le avventure di Pulcinella, Compagnia Orlando della Morte di Milano;

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Il cane infernale, Teatro Medico Ipnotico di Parma;

DOMENICA 3 MARZO

Principe ranocchio, Compagnia Roggero di Barzola di Angera.

Tutti gli spettacoli avranno luogo presso il MIV, Multisala Impero Varese. È consigliabile procedere per tempo all’acquisto del biglietto (posto unico, euro 8,00). Per informazioni e prevendite, rivolgersi alla biglietteria del MIV (tel.: +39 0332 284004; www.multisalaimpero.com) da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 21.30; sabato e domenica, dalle 15.30 alle 22.