Tramonto nella riserva della Palude Brabbia a Inarzo tra scienza, mito e sapori locali

Aperitivi in torretta nelle domeniche del 31 agosto e 7 settembre per osservare la fauna notturna e ascoltare leggende tra scienza e teatro

Tornano gli “Aperitivi in torretta” nella Riserva Naturale Palude Brabbia: due appuntamenti serali, domenica 31 agosto e domenica 7 settembre alle ore 18.00, per lasciarsi incantare dalla magia del tramonto, accompagnati dalle guide LIPU in un viaggio tra scienza e mito, alla scoperta degli animali notturni. Un evento immersivo, tra natura, teatro e sapori del territorio, che si concluderà alle ore 20.30.

Un’escursione al calar del sole

Nella suggestiva cornice della zona di riserva integrale, i partecipanti potranno osservare gli ultimi movimenti della fauna al crepuscolo e scoprire, grazie alle guide, curiosità e abitudini delle creature notturne. All’occhio e all’udito si affida l’avventura serale che accompagna i visitatori in un’esperienza sensoriale unica.

Tra allocchi e civette, uno sketch teatrale

Al centro della serata anche un momento di intrattenimento: un breve sketch teatrale rivelerà con ironia e leggerezza i “segreti battibecchi” tra allocchi e civette, creature spesso protagoniste di leggende e credenze popolari, capaci ancora oggi di stimolare l’immaginazione collettiva.

Aperitivo con prodotti del territorio

A chiudere l’evento, un aperitivo a base di vino biologico del Monferrato, formaggi della provincia e altre specialità genuine. Un’occasione per riflettere sul legame tra agricoltura, biodiversità e salute, e sull’importanza di sostenere le buone pratiche agricole.

Informazioni utili

La partecipazione all’evento è su prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale della LIPU: www.lipupaludebrabbia.it. Si consiglia abbigliamento comodo e adatto all’ambiente naturale.