Il primo concerto di stagione del 67 Jazz Club Varese in programma domenica 28 settembre

Si apre domenica 28 settembre con un concerto in programma nella sede di Varese Vive la nuova stagione del 67 Jazz Club Varese. Una giornata speciale quella del 28 settembre: Renato Bertossi, “papà” del 67JC, avrebbe festeggiato il suo compleanno e 12 anni li compirà, proprio in questo giorno, il sodalizio che, anche dopo la scomparsa del suo fondatore (avvenuta due anni e mezzo orsono), ha proseguito il cammino nel solco già tracciato.

A esibirsi sul palcoscenico di via San Francesco d’Assisi 26 sarà il sestetto di Ray Martino, un gruppo di giovanissimi musicisti che proporrà un originale mix tra jazz, funk e world music. Accanto alla leader, che è la vocalist, ci saranno Francesco Facco al trombone e alla tromba, Riccardo Bignamini al pianoforte, Tommaso Bolis al sassofono, Margherita Passerini al basso e Gabriele Turrisi alla batteria.

Il gruppo propone inediti e brani classici rivisitati con originalità e con il talento che questi artisti, tutti studenti di scuole musicali milanesi, possono vantare. L’appuntamento è dunque per domenica 28 settembre alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Ingresso 12 euro. Gradita la prenotazione al numero 335-8208969.

A fine concerto si festeggerà con un rinfresco il compleanno di Renato Brtossi e del suo 67 Jazz Club e l’inizio di questa sua 13a stagione musicale che proseguirà poi il prossimo 24 ottobre con un concerto nella sede di Carrozze Hub.