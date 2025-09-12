Ottant’anni di Pallacanestro Varese: il concerto di Charlie Yelverton apre i festeggiamenti

Venerdì 19 settembre il celebre campione duetta con Lorenzo Bertocchini al “Cedro” dei Giardini Estensi. È il primo di una serie di eventi organizzati da “Il basket siamo noi” e “Varese nel cuore”

Lo scorso 1° agosto la Pallacanestro Varese ha compiuto 80 anni, un traguardo importante che verrà celebrato con una lunga serie di eventi organizzati da Il Basket Siamo Noi (il trust che raccoglie oltre 500 tifosi) e da Varese nel Cuore (consorzio di aziende che dopo essere stato alla guida della società detiene ancora una parte di quote del club). L’obiettivo è quello di coinvolgere tifosi, appassionati e cittadini in un percorso condiviso di memoria, musica e sport.

Pallacanestro Varese del resto non è solo una squadra sportiva ma è un simbolo della città e un pezzo di storia collettiva grazie ai dieci titoli italiani vinti, alle cinque Coppe dei Campioni conquistate negli anni Settanta e alle innumerevoli partecipazioni alla Serie A di basket. Per questo le celebrazioni sono pensate per abbracciare tutta la comunità, con iniziative che vanno oltre il parquet.

«L’80° non è solo un traguardo sportivo, ma un patrimonio condiviso da una città intera che si riconosce nei suoi colori e nei suoi valori» spiegano i promotori guidati da Umberto Argieri per il trust e da Alberto Castelli per il consorzio. Il programma prevede il lancio di una linea di merchandising dedicata all’anniversario, una serie di eventi dedicati alla città di Varese e alle sue bellezze, momenti speciali che uniscono musica, sport e memoria storica.

Il primo appuntamento ufficiale sarà venerdì 19 settembre alle ore 19.30 ai Giardini Estensi: in quella occasione nello spazio de “Il Cedro”, ci sarà il concerto del leggendario Charlie Yelverton e del cantautore Lorenzo Bertocchini. Yelverton come noto è una figura storica della pallacanestro varesina (vinse una coppa dei campioni nel ’75 e lo scudetto nel ’78) e il suo ritorno in città in veste musicale rappresenta un momento ad alto contenuto simbolico. «Festeggiare insieme questo anniversario significa riconoscere il ruolo unico che Pallacanestro Varese ha avuto e continua ad avere nella vita di ciascuno di noi» concludono gli organizzatori. L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione CLICCANDO QUI.

Il calendario completo degli appuntamenti sarà reso noto nei prossimi mesi attraverso i canali ufficiali di trust e consorzio ma una anticipazione la forniamo volentieri. Giovedì 30 ottobre ci sarà una tappa dei festeggiamenti nella sede di VareseNews, lo spazio “Materia” di Castronno: in quella occasione sarà protagonista Carlo Meazza, grande fotografo varesino che nel corso della sua carriera (che si è sviluppata in numerosi ambiti, non solo sportivi) ha immortalato spesso le imprese della squadra di basket cittadina.

