PizzAut arriva a Varese: una pizza che nutre l’inclusione

Sabato 4 ottobre 2025, Piazza Montegrappa a Varese ospiterà un evento che unisce il gusto alla solidarietà: il food truck di PizzAut, l’iniziativa che offre la possibilità di gustare “la pizza più buona della galassia conosciuta”, preparata dai ragazzi di PizzAut.

Dalle 11.30 alle 15.00, i varesini potranno gustare pizze preparate con passione e professionalità da ragazzi con autismo, un progetto che non solo promuove l’inclusione, ma celebra anche il valore della diversità e del lavoro in team.

Il progetto PizzAut nasce come una vera e propria impresa sociale, dove i ragazzi con autismo vengono coinvolti attivamente nel mondo del lavoro, imparando un mestiere che li rende protagonisti della loro vita e della comunità. Grazie all’impegno di The European House Ambrosetti, che ha sostenuto l’iniziativa, il food truck di PizzAut sarà a Varese per far conoscere ancora di più il valore di questa proposta.

Un’iniziativa di inclusione e solidarietà

Oltre a gustare una pizza squisita, partecipando all’evento si potrà anche contribuire a una causa importante: sostenere i ragazzi di PizzAut, che grazie a questo progetto riescono a trovare indipendenza e autonomia. L’iniziativa è una dimostrazione tangibile di come il mondo del lavoro possa essere un’opportunità di inclusione per tutti, a prescindere dalle difficoltà o differenze individuali.

L’evento è aperto a tutti, con una speciale attenzione a chi desidera scoprire e supportare un’iniziativa che valorizza il talento e l’impegno dei ragazzi con autismo. Un’occasione per pranzare in compagnia, scoprire un progetto che sta facendo la differenza e, soprattutto, nutrire l’inclusione con ogni morso.