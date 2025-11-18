Il K2 e la sua memoria nella conferenza di Massimo Palazzi a Busto

Mercoledì 19, alle ore 15.30, presso la Sala del Museo del Tessile, l’Università Cittadina per la Cultura Popolare propone un appuntamento dal forte valore storico e umano: Massimo G. Palazzi presenta la conferenza “K2 – Dalla memoria scritta all’esperienza umana”, un viaggio tra documenti inediti, testimonianze d’archivio e l’esperienza diretta vissuta ai piedi della seconda montagna più alta del mondo.

Chi era davvero l’Uomo del K2?

Per decenni la narrazione attorno alla Spedizione Italia–Karakorum 1954 è rimasta schiacciata sulla retorica della “conquista della vetta”, lasciando in ombra le dinamiche relazionali, i conflitti, le paure, le speranze e il tessuto umano che accompagnò gli alpinisti per oltre quattro mesi lungo i pendii del Chogori.

Oggi, grazie allo studio dell’archivio personale di Ugo Angelino, vice-capo della storica spedizione, emergono dettagli e particolari inediti capaci di restituire una prospettiva più intima e autentica sulla più sensazionale impresa alpinistica italiana del secondo dopoguerra.

Tra le lettere ritrovate, spicca quella inviata da Angelino al fratello Clelio il 30 giugno 1954:

“Visioni che non dimenticherò mai, la fatica, i sacrifici passeranno, ma queste immagini resteranno e al mio ritorno nel raccontarti cercherò di farti vivere questa vita.”

Parole che aprono uno squarcio emozionante sulla dimensione umana di un’esperienza troppo a lungo raccontata soltanto come eroica.

Dalla carta ai ghiacciai: un ritorno sul campo

Proprio l’intensità di queste memorie scritte ha spinto Palazzi a compiere un passo ulteriore: conoscere direttamente luoghi, genti ed emozioni vissute dagli uomini del ’54.

Nell’agosto 2024, infatti, ha partecipato alla spedizione del C.A.I. di Gallarate raggiungendo i 5000 metri del Campo Base del K2, per ritrovare sul terreno una nuova chiave di lettura di quella vicenda, tra storia, testimonianza e esperienza personale.

Il relatore: Massimo G. Palazzi

Classe 1974, storico per passione e avvocato per professione, Palazzi è dottore di ricerca in diritto del tardo impero romano all’Università di Pavia e Presidente della Società Gallaratese per gli Studi Patri.

Da anni dedicato allo studio delle fonti primarie inedite relative alla storia dell’alpinismo dell’arco nord-occidentale e dell’Ossola, è autore di numerosi saggi e promotore di iniziative per la valorizzazione della Cultura della Montagna.

L’acquisizione, nel 2019, dell’archivio di Ugo Angelino ha rappresentato per lui un nuovo impulso alla ricerca: un patrimonio di memorie che ha scelto non solo di studiare e divulgare, ma di vivere concretamente attraverso la recente esperienza al Campo Base del K2.

Un invito alla cittadinanza

Il Presidente dell’Università Cittadina, Carlo Magni, annuncia l’evento e ringrazia i partecipanti, sottolineando la qualità del contributo di Palazzi, già Assessore alla Cultura del Comune di Gallarate nella precedente Amministrazione. La conferenza si preannuncia come un’occasione preziosa per riscoprire il K2 non solo come mito alpinistico, ma come storia profondamente umana.