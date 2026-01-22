Adhd e adolescenza, se ne parla alla biblioteca di Ternate

Appuntamento a Ternate per comprendere meglio l’Adhd durante l’adolescenza. L’incontro è fissato per giovedì 12 marzo alle 20:30 alla biblioteca comunale in via Volta 6. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Aifa Lombardia e l’Associazione italiana Famiglie Adhd per offrire supporto e strumenti pratici ai genitori e agli educatori del territorio.

La serata si apre con la proiezione del film testimonianza Un orchestra senza direttore, che racconta il vissuto quotidiano di un ragazzo adolescente con questa diagnosi. A seguire la psicologa e psicoterapeuta Marta Sella approfondisce le trasformazioni tipiche della crescita analizzando l’impatto dell’Adhd sulle relazioni sociali sulla gestione del rendimento scolastico e sull’autonomia personale.

L’ingresso alla conferenza è libero e gratuito e al termine della presentazione è previsto un momento dedicato alle domande del pubblico per sciogliere dubbi e condividere esperienze.