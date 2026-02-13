Referendum Giustizia, a Saronno una serata di confronto sulle ragioni del “No”

Lunedì 16 febbraio all’Auditorium Aldo Moro un dialogo con la cittadinanza promosso dal Comitato civico del Saronnese in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla riforma della Giustizia

A Saronno il Comitato civico per il No della zona del Saronnese promuove un incontro pubblico dedicato al referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 febbraio alle 20.30 all’Auditorium Aldo Moro, in viale Santuario 15.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare la cittadinanza sulle ragioni del “No” alla separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, uno dei punti centrali della riforma Nordio-Meloni. Il comitato parla di un momento di confronto aperto e partecipato, pensato per offrire strumenti utili a un voto consapevole.

Un incontro pubblico sul referendum Giustizia

La serata sarà impostata come un dialogo con i cittadini. Al centro del dibattito le conseguenze della riforma costituzionale e l’impatto sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Secondo il comitato promotore, la riforma «stravolge la Costituzione e mette a rischio l’autonomia della magistratura, compromettendo l’equilibrio tra i poteri dello Stato con l’obiettivo di sottoporre la magistratura al condizionamento del governo e indebolire i controlli su chi esercita il potere – Comitato per il No zona Saronnese – ».

I relatori della serata

All’incontro interverranno tre professionisti del settore giuridico:

Elisabetta Cioffi, avvocato civilista

Andrea Prestinoni, avvocato penalista

Marcello Maria Buffa, Gip/Gup al Tribunale di Varese

I relatori approfondiranno i contenuti del quesito referendario e le ricadute della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, illustrando le ragioni del voto contrario.

Un confronto aperto alla cittadinanza

L’appuntamento si inserisce nel percorso di iniziative promosse dal Comitato per il No nel territorio del Saronnese in vista del voto di marzo. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire un dibattito pubblico informato, offrendo ai cittadini la possibilità di porre domande e confrontarsi direttamente con esperti del diritto. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.