Cantine in Festa 2026: a Gorla Maggiore degustazioni e cantine da tutta Italia

Un weekend dedicato al vino italiano, alle degustazioni e ai sapori del territorio. Sabato 9 e domenica 10 maggio l’Area Seven di Gorla Maggiore ospiterà la prima edizione di

CANTINE IN FESTA

il nuovo evento enogastronomico pensato per gli amanti del vino e delle eccellenze italiane.

La manifestazione porterà in provincia di Varese oltre 20 aziende vinicole selezionate provenienti da tutta Italia, insieme a produttori di distillati e specialità gastronomiche, trasformando Area Seven in un grande spazio dedicato alla scoperta dei sapori italiani.

L’obiettivo dell’evento è offrire un’esperienza immersiva tra degustazioni, acquisti diretti dai produttori e momenti conviviali. I visitatori potranno infatti assaggiare vini provenienti da diverse regioni italiane e acquistare direttamente in fiera, senza intermediari, con la possibilità di confrontarsi con produttori e cantine presenti.

Uno degli aspetti più interessanti dell’evento sarà proprio il contatto diretto con le aziende vinicole, in un contesto accessibile e pensato anche per le famiglie. Per facilitare gli acquisti saranno disponibili carrelli a noleggio gratuito.

L’ingresso all’evento sarà gratuito. Chi desidera partecipare alle degustazioni potrà acquistare il kit degustazione con calice e pettorina, che consentirà degustazioni illimitate durante la giornata.

Il kit sarà disponibile in prevendita a 5 euro più commissioni; direttamente in loco a 10 euro.

Durante il weekend saranno inoltre attivi ristorante con menù dedicato, bistrot, lounge bar e area giochi per bambini.

Gli organizzatori confermano che la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo grazie agli ampi spazi interni ed esterni di Area Seven.

Con “Cantine in Festa”, Gorla Maggiore punta a diventare uno dei nuovi punti di riferimento per gli eventi dedicati al vino e all’enogastronomia in Lombardia. La manifestazione nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano attraverso un format aperto a esperti, appassionati e curiosi.

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