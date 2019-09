Tra giardini e castagne, il weekend è alla grande

L’autunno è ufficialmente iniziato, così come il tempo della polenta e delle castagne. Le sagre per i paesi sono tante, in tutta la provincia, così come le iniziative alla scoperta di parchi e giardini.

SAGRE E FESTE

Varese – Dopo un anno di stop, torna “profumi e i sapori d’autunno“, la tradizionale sagra di Biumo Inferiore che vedrà la sua 23esima edizione domenica 29 settembre 2019. La manifestazione è organizzata dall’associazione di promozione sociale Green Event con il comitato dei Commercianti di Biumo Inferiore, il supporto organizzativo dell’Associazione 23&20 e la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Varese che l’ha testimoniato con la presenza dell’assessore al commercio Ivana Perusin. – Tutto il programma

Casalzuigno – Un appuntamento dedicato alla scoperta dei sapori e delle antiche tradizioni. È in programma per domenica 29 settembre, dalle 10 alle 18, a Villa Della Porta Bozzolo dove si terrà la mostra-mercato “Il mercato della terra”, dedicato alla Formaggella del Luinese e agli altri prodotti del territorio. Per tutta la giornata infatti, sono in programma degustazioni, incontri e percorsi di scoperta per grandi e piccini tra il parco e gli interni della villa del cinquecento. In particolare si potranno acquistare formaggi e salumi, vini, pane, pesche limonate, miele, birra, caramelle, marmellate, farine e tanto altro. L’evento è organizzato in collaborazione con Slow Food Varese, associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce. – Tutto il programma

Cuvio – Alpini e bambini in festa “green“ con le castagne per tutta la giornata di domenica. Ai giovani bancarellari nel pomeriggio gli Alpini offriranno il “Maxi-panino alla nutella” di 2 metri di lunghezza. Ricco stand gastronomico – Tutto il programma

Albizzate – Sei giorni ricchi di appuntamenti da non perdere tra concerti, conferenze e mercatini: si avvicina la festa del paese, in programma in diverse giornate dal 27 al 6 ottobre. – Tutto il programma

Malnate – Da venerdì 20 settembre a lunedì 7 ottobre, la Pro Loco di Malnate presenta la decima edizione della rassegna enogastronomica “perBACCO!!”, in Piazza San Francesco a Malnate. Ricco stand gastronomico – Tutto il programma

Cassano Magnago – Dal 26 al 29 settembre, nell’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, arriva Oktoberfest 2019. Birra a fiumi, cucina tipica bavarese, musica dal vivo e spettacoli, giochi per tutte le età e un mondo di divertimento. E per i più golosi, la mega grigliata lunga un metro. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Si terrà nel fine settimana presso il Museo del Tessile la festa del gruppo Alpini di Busto Arsizio patrocinata dall’Amministrazione comunale. La tradizionale festa delle penne nere, dedicata a San Maurizio, patrono delle truppe alpine e in occasione della Festa dei Nonni, si articolerà in tre giornate dal 27 al 29 settembre. Un lungo weekend durante il quale saranno anche raccolti fondi per l’acquisto di un defibrillatore da destinare alla nuova caserma dei Carabinieri. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Tutto pronto per la Festa d’autunno a Somma Lombardo dove protagonista del weekend sarà la polenta con l‘asino. L’appuntamento è per le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre all’area mercato di via Giusti. – Tutto il programma

Gemonio – Quarant’anni a protezione dei boschi: tanti auguri alla Squadra Antincendio. La festa è per domenica 29 settembre in piazza con la consegna di un defibrillatore alla cittadinanza. Dalle ore 10 tutti i mezzi della Squadra saranno schierati in piazza Vittoria per la curiosità di grandi e piccoli. Alle 10,30 i volontari saranno presenti alla Messa in San Rocco mentre al termine (intorno alle 11,30), con la benedizione dei veicoli e l’intervento delle autorità, inizierà un momento di festa allietato dal Corpo Musicale Gemoniese e da un rinfresco offerto dai soci. – Tutto il programma

Origgio, Azzate, Lonate Pozzolo, Lonate Ceppino – Domenica 29 settembre arriva “Fattorie aperte”, l’open day delle fattorie didattiche lombarde organizzato da Terranostra Lombardia (associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti): oltre trenta aziende agricole accoglieranno bambini e famiglie per una giornata all’insegna della vita in campagna, tra laboratori manuali, visite guidate, passeggiate e attività con gli animali. Una quarantina in tutto le fattorie lombarde aderenti (qui l’elenco completo) tra cui 4 in provincia di Varese e di cui riportiamo di seguito il programma. – Tutto il programma

Caronno Pertusella – Il 27-28-29 settembre e il 4-5-6 ottobre, la Pro Loco Caronno Pertusella organizza la Sagra del Gorgonzola. Appuntamento al Parco della Resistenza di via Avogadro a Caronno Pertusella. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke. Aperti anche la domenica a mezzogiorno. E’ gradita la prenotazione direttamente presso il bar del parco o chiamando il numero 347 9639617. – Tutto il programma

Saronno – Proseguono a Saronno gli appuntamenti con l’evento nato e organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Saronno e l’Agenzia Eventi e Comunicazione di Angela Fedele. Inaugurato il 31 marzo, il mercato dell’hobby e della creatività porterà avanti la propria esposizione fino al 29 dicembre con cadenza mensile, ogni ultima domenica del mese dalle ore 8 alle ore 19, con ingresso gratuito. – Tutto il programma

LA NOTTE DEI RICERCATORI

Varese/Busto Arsizio – Esperimenti, dibattiti, visite e canti. L’Università dell’Insubria torna ad aprire le sue porte per la nuova edizione della Notte europea dei ricercatori. L’edizione di quest’anno, la quattordicesima in Europa e la settima per l’ateneo, si intitola «Piccoli passi per l’uomo, grandi passi per l’umanità» e celebra il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Appuntamenti da venerdì tra Varese e Busto Arsizio – Tutto il programma

INCONTRI

Varese- Continuano per tutto il fine settimana il programma di Nature Urbane che porta in città tanti ospiti, da Moni Ovadia a Lucilla Giannoni, a Paolo Hendel, fino ai Sonics. Oltre alle visite guidate nelle ville – Tutto il programma

Varese – Il Grand Hotel Campo dei Fiori protagonista ai Giardini Estensi. Pietro Macchione domenica 29 settembre presenterà il libro dedicato allo storico hotel diventato ormai un simbolo per tutti i varesini. Appuntamento alle 18 con l’editore – Tutto il programma

Varese – Torna Varese Orchidea all’Agricola Home & Garden di Varese. L’appuntamento è da venerdì 27 settembre con una nuova edizione dell’Esposizione Internazionale di Orchidologia. Giunta ormai alla sua 12° edizione, la manifestazione patrocinata da ALAO (Associazione Lombarda Amatori Orchidee) vi attende per un weekend assolutamente imperdibile, interamente dedicato al fiore da sempre simbolo di bellezza, eleganza e ricercatezza: la regale Orchidea. – Tutto il programma

Varese- Torna per la quarta edizione in un anno l’evento che vuole sfatare stereotipi e luoghi comuni a Varese: “Luoghi non comuni festival 2019”. Torna a Biumo, un quartiere della città di Varese che ha impattato più che altrove fenomeni di emarginazione e migrazione oltre che situazioni diffuse di disagio e fragilità. La giornata di eventi si svolgerà sabato 28 settembre a Parco Perelli con incontri, laboratorio per bambini, il concerto del rapper Kaso e tanto altro. – Tutto il programma

Casciago – Dopo le giornate di saluto a don Norberto Brigatti, la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio si prepara ad accogliere don Emilio Rimoldi, nuovo parroco di Casciago, Morosolo, Luvinate e Barasso. – Tutto il programma

Cuvio – A Cuvio nasce il Laboratorio dell’anima. Nella giornata del 28 settembre 2019 il grande portone di larice si spalancherà, ospitando amici, artisti, appassionati, in una giornata dedicata alla poesia e all’arte. Artefice, l’associazione GaEle – Tutto il programma

Bodio Lomnago – All’interno della mostra, evento “Camminando…” venerdì 27 settembre alle ore 21 nella biblioteca civica di Bodio Lomnago di piazza don Gandini incontreremo Giovanni Bloìsi, il ciclista della memoria. – Tutto il programma

Ispra – Quello tra sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 sarà un fine settimana dedicato alla riscoperta delle fornaci di Ispra. Due giorni tra passeggiate guidate e viste in barca, ma anche mostre iconografiche, stand gastronomici e concerti per conoscere da vicino il sito, testimone importante del passato industriale del Lago Maggiore. L’iniziativa ideata da Agenda 21 laghi e vincitrice del bando emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Dal 27 al 29 settembre 2019, MalpensaFiere a Busto Arsizio farà da cornice alla prima edizione del Wow Festival, kermesse nazionale dedicata a nuovi sport emergenti organizzata dal CSI/Centro Sportivo Italiano. Una particolare vetrina dove si potranno vedere e provare nuovi curiosi come il Tchoukball, il Dodgeball, KinBall, il Biliardino, la Danza sportiva, gli E-sport, i Giochi di ruolo, Nordic Walking, Tai-chi, Teamgym, Ultimate Frisbee, WellDance, Wushu. – Tutto il programma

Ferno – Riprende a Ferno la serie dei “Percorsi d’arte”, appuntamento ormai consolidato – ad ingresso gratuito – promosso dalla Alleanza Cooperativa San Martino, con il patrocinio di Lega Coop Lombardia, la collaborazione di Associazione Agogica e Circolo Fotografico Bustese. Venerdì 27 settembre, alle ore 21, nel salone superiore della Cooperativa San Martino di Ferno, in via Mazzini 16, Giampaolo Livetti guiderà nelle avanguardie del Novecento con un intervento su “Matisse e Picasso, due artisti, due mondi”. – Tutto il programma

Gerenzano – Una camminata a 6 zampe: anche Gerenzano partecipa alla settimana europea della mobilità, la “European Mobility Week”. Il comune ha infatti organizzato, nella mattinata di domenica 29 settembre e in collaborazione con l’associazione Etologia Consapevole, una camminata a scopo sociale nel contesto urbano delle vie di Gerenzano e immergendosi nella natura del Parco degli Aironi. – Tutto il programma

Saronno – A Saronno il tributo a Pietro Mascagni. Domenica 29 settembre presso il Centro Metica Padre Monti, l’omaggio al celebre compositore – Tutto il programma

Como – Le Frecce Tricolori arrivano sul Lago di Como. È ormai alle porte il “Centro Lago di Como Air Show“, la rassegna in programma il 28 e 29 settembre sul Lario e precisamente nei cieli del litorale di Varenna. La Pattuglia acrobatica nazionale sarà la grande protagonista della manifestazione organizzata dall’Aero Club di Como. – Tutto il programma

TEATRO – MUSICA

Varese – Riprende la rassegna MI FA SOL bene, pomeriggi musicali nella Music Hall, organizzati dalla Fondazione Il Circolo della Bontà nella hall dell’Ospedale di Circolo di Varese. L’appuntamento è duplice: sabato 28 settembre, alle ore 15.30, e domenica 29 settembre, alle ore 16.00. Al pianoforte sabato ci sarà Riccardo Frediani che presenterà il Quadrifoglio Tour, con brani di sua composizione. Protagonista dell’evento di domenica, invece, sarà la Classe di Canto di Lisa Sacchezin – Tutto il programma

Gallarate – Sesta edizione della Rassegna corale “I due galli”, evento patrocinato sia dal Comune di Gallarate Assessorato alla Cultura che dalla Provincia di Varese, in collaborazione con l’ACISS. L’appuntamento è per sabato 28 settembre 2019, alle ore 21, al Teatro del Popolo di Gallarate, in via Palestro. Ingresso Libero – Tutto il programma

Marchirolo – Sabato 28 settembre alle 21.00 a di Marchirolo, nella chiesa parrocchiale di san Martino, è in programma il concerto con Gedymin Grubba all’organo e la mezzo soprano Magdalena Cornelius Kulig. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 28 settembre 2019 alle ore 21 all’Auditorium di Maccagno, Amministrazione comunale e Pro Loco organizzano una serata dedicata alla musica d’Autore, suonata e cantata con il gruppo L’Universo dei Dieci. – Tutto il programma

LOCALI E SERATE

Busto Arsizio – Quello che aspetta il Circolo Gagarin di Busto Arsizio è un fine settimana dedicato alla grande musica live: sul palco di via Galvani si inizia venerdì 27 settembre con il concerto di The André, si prosegue sabato 28 settembre con i Ronin che hanno scelto di far decollare il loro tour di lancio del nuovo disco proprio dal Gagarin. Nel week-end anche un atteso ritorno: domenica 29 settembre riparte un nuovo ciclo di aperitivi vegani domenicali con GustoArsizio. – Tutto il programma

SPORT

Varese – Dopo dieci anni “Il giro del lago di Varese” Cambia la distanza (21km invece dei canonici 25km del giro completo) ma non la voglia di correre intorno al lago: domenica prossima, 29 settembre, quasi 500 podisti tra gara competitiva, non competitiva, staffetta e family run saranno al via per la 21 chilometri del lago di Varese. ATTENZIONE ALLA VIABILITA’ – Tutto il programma

Luino – Varese – Sarà un “Distinguished” da record tra Varese e il Canton Ticino. La manifestazione motociclistica con scopi benefici si terrà domenica 29 in tutto il mondo. Il “nostro” Ticino Ride partirà da Luino, arriverà allo “Spazio Rossi” di Varese dove ci sarà una festa finale e ha già quasi 180 iscritti – Tutto il programma

Lonate Ceppino – Asd Compact Team in collaborazione con AIL Varese Onlus organizzano la prima edizione della RandoAIL. L’appuntamento è per domenica 29 settembre, con ritrovo all’oratorio di Lonate Ceppino dalle ore 7 , e partenza dalle ore 8 alle ore 9. I partecipanti con le loro biciclette pedaleranno su percorsi di 90 Km e 170 Km tra i laghi del Varesotto con punti di ristoro su entrambi i percorsi, e con rinfresco finale a Lonate Ceppino. – Tutto il programma

ARTE



Varese – Con una pittura pulviscolare e vibrante, Raffaele Minotto racconta storie sostanziate di memorie e di suggestioni. Il vernissage della sua nuova mostra personale dal titolo Memories si terrà sabato 28 settembre dalle 18 alle 21 presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese. In mostra saranno presentati dipinti inediti realizzati dall’Artista nel corso del 2019. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Venerdì 27 settembre 2019 alle ore 21 al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale da Via Valsecchi 21, complesso Auditorium), Alfredo Salvi presenterà il suo libro dal titolo “Fino a Dogali – una storia mai raccontata”, edito nel 2012 con i tipi di EMV Edizioni. – Tutto il programma