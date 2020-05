Qualche riapertura, passeggiate e idee per il weekend dei bambini

Prevalentemente soleggiato con qualche temporale annunciato per la serata di sabato, il fine settimana tra il 23 e il 24 maggio è caratterizzato dalla riapertura di alcuni musei e parchi a tema per eventuali gite fuori porta.

Qualche passeggiata è possibile anche nei parchi, nei boschi, sulle ciclabili vicino casa e se le aree giochi delle principali realtà rimangono chiuse (ad esempio a Busto Arsizio e Varese), nei comuni più piccoli qualcuno si è attrezzato per riaprirli (l’iniziativa di Luvinate). Il tutto sempre accompagnati da un adulto, rispettando le regole della Fase 2 ed evitando assembramenti.

E ancora spettacoli online e tante iniziative fatte di laboratori, letture condivise e attività creative proposte enti e associazioni del territorio.

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

RIAPERTURE

Somma Lombardo: dopo due mesi di stop, il Parco-Museo del volo di Volandia riapre al pubblico venerdì 22 maggio, con i suoi grandi spazi interni ed esterni per grandi e piccini > Leggi i dettagli

Valbrembo (BG): ha riaperto il Parco faunistico delle Cornelle, con nuovi cuccioli e nuovi protocolli per la sicurezza, tra cui l’acquisto dei biglietti online, mascherine obbligatorie e misurazione della temperatura all’ingresso > Per saperne di più

ESPLORAZIONI

Inarzo: nell’Oasi della palude Brabbia aprono i sentieri ma rimangono chiusi il capanno di osservazione e il centro visite, e non sarà possibile parcheggiare lungo la via di accesso alla riserva > Le nuove regole

Varese: il Campo dei Fiori preferisce non porre divieti ma studia un piano per evitare affollamenti sui sentieri più famosi proponendo percorsi e attività alternative > Leggi qui

Tradate: “Facciamo due passi senza una meta precisa. Lo spazio non manca, ma attenzione a distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine”. Questo l’invito del presidente del Parco Pineta ricco di boschi, prati e sentieri > Scopri di più

Saronno – Lomazzo: il Parco del Lura ha riaperto i suoi sentieri e propone una serie di laboratori ed esplorazioni per scoprire la meraviglia della biodiversità, anche sui balconi e nei giardini di casa > Scopri di più

LABORATORI

Tradate: tra i nuovi laboratori creativi proposti da Parco RTO c’è la costruzione di un rifugio per bombi, da costruire passo passo assieme ai genitori per divertirsi e proteggere insieme gli insetti impollinatori > Scopri come fare

Gallarate: il MA*GA affida ai social i suoi laboratori per i più piccoli Lab Inside, sempre legati all’arte contemporanea, tra forme, colori, segni e anche concetti > La proposta

Jerago con Orago: ripartono a maggio, ogni sabato alle ore 10, le attività per bambini della biblioteca con “Letture a tutto schermo” via social della bibliotecaria Katia che proporrà ogni settimana la lettura di un albo illustrato, seguita da un laboratorio a tema sempre diverso > Come partecipare

Crosio della Valle: i docenti dell’Accademia Camille SaintSaëns propongono una serie di video per condividere in famiglia giochi e momenti costruttivi basati sui suoni > Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

Orino: una maestre e un’educatrice insieme hanno realizzato il videoracconto “Zia Natura e coronavirus” per ridare fiducia ai bambini spiegando loro la pandemia nel contesto generale degli equilibri naturali > La storia

Besozzo: l’arte surreale di Magritte illustra (e ispira) “Il naso del signor Magritte“, la nuova favola dell’ex docente e nonna Angela Fiegna, pensata per avvicinare i nipotini (e tutti i bambini) al mondo dell’arte in modo divertente > Scopri di più

Vedano Olona: online i racconti del “Binomio suonato”, progetto ispirato a Rodari e creato dall’autrice Giuditta Campello e il chitarrista Claudio Cornelli che pubblicano ogni settimana una “storia suonata”, con diverse attività proposte ai bambini > Leggi qui

Varese: i ragazzi della 2^ liceo economico sociale del Maria Ausiliatrice di Varese pubblicano ogni giorno sui social le loro favole originali perché i genitori possano leggerle ai loro bambini > Scopri di più

Cazzago Brabbia: proseguono le “storie virali” condivise sui social da Betty e Chicco Colombo, fondatori del Teatro dei burattini di Varese. Una lettura teatrale al giorno, attingendo ad albi illustrati, teatro kamishibai, burattini e diverse tecniche di narrazione > Guarda qui

Azzate: doppio appuntamento con le audio-favole della Piccola compagnia instabile ogni mercoledì, alle ore 16 “per merenda” e alle 20.30 per la buona notte > Leggi qui

Valle dei Mulini: le 44 biblioteche del Varesotto aderenti alla rete Valle dei Mulini mantengono viva la passione dei piccoli lettori con una serie di letture ad alta voce > Leggi di più

Samarate: una lettura al giorno è proposta dai volontari del “Samarate loves books, per grandi e piccini > Leggi qui

Varese: “Davide&Ernesto show” è l’intrattenimento social creato dal Cappellaio Matto con maghi, giocolieri, animatori e tanta musica in diretta, da casa, dal lunedì al venerdì alle ore 16.30 > Per saperne di più

Venegono Inferiore: due laureande in pedagogia affidano alla scimmietta Hug piccoli racconti di poche parole con giochi, storie e consigli che aiutano i bambini e i genitori a vivere meglio la quarantena > Scopri di più

SFIDE DI CREATIVITÀ

Varese 4U: prorogato fino al 10 giugno il contest per disegnare la Mascotte Archeo di Varese 4U ispirata ai siti archeologici del nostro territorio. alla sfida possono partecipare bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni inviando il loro disegno a bambini@varesenews.it > Maggiori informazioni

Bodio Lomnago: si intitola “Un disegno, una comunità” il contest promosso dal Comune per i bambini tra 6 e 10 anni che in questi giorni hanno ricevuto un kit di matite colorate e fogli per fare un disegno a sostegno degli esercenti > Tutti i dettagli

Fagnano Olona: la scrittrice Laura Orsolini propone ai lettori del suo ultimo romanzo “Play” un concorso per creare il trailer del libro. In palio, naturalmente, tanti libri > Per saperne di più

Viggiù: si intitola “La vera forza è nei bimbi” il contest promosso dalla Protezione civile di Viggiù chiede ai bambini sostegno con un disegno. Una sorpresa è prevista per ogni partecipante “appena sarà possibile” > Come partecipare

Valli dei Mulini: le 44 biblioteche aderenti alla rete propongono ai bambini di scrivere una storia a 4 mani con Luis Sepulveda, a partire dall’incipit della “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, scrivendone o disegnandone la seconda e ultima pagina > Scopri di più

Gavirate: la Biblioteca civica di Gavirate propone a bambini e ragazzi di giocare con due Favole al telefono di Rodari (di cui si celebrano nel 2020 i 100 anni dalla nascita e che visse per un periodo proprio a Gavirate), ambientate proprio sulle rive del Lago di Varese. La sfida è illustrare questi due racconti e stravolgerne i finali > Come partecipare

Besozzo: il concorso lanciato dal Comune e coop Eureka si intitola “Il mio tempo…in questo tempo” ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni chiamati a raccontare con disegni, scritti e canzoni il loro stare a casa > Leggi di più

Gorla Maggiore: l’Amministrazione comunale ha lanciato il concorso “L’importanza delle piccole cose” riservato ai bambini e ai ragazzi del paese, con lo scopo di dar sfogo alla loro fantasia durante l’emergenza Coronavirus con creatività manuale o digitale > Qui tutti i dettagli

Gavirate: l’associazione Arte Diem lancia il concorso letterario “Io resto a casa e scrivo una storia”, rivolto a bambini e ai ragazzi per aiutare le famiglie e promuovere la narrazione biografica a tema “Avventure di un virus” > Come partecipare

SPORT

All’aperto: Una nuova delibera regionale autorizza dal venerdì 8 maggio le attività sportive individuali all’aria aperta tra cui equitazione e atletica. Ma rimangono diversi paletti > Per saperne di più

Varese: l’appuntamento con i giochi circensi da fare in casa è per tutti i bambini, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Kabum, ogni venerdì alle ore 17 > Leggi qui

Basket: creato da un gruppo di istruttori “Home Basket League” è il torneo di minibasket si gioca on line da casa via Zoom, da Cantello a Lecce per il divertimento dei piccoli atleti > Tutte le info

Calcio: si chiama “Keep fit! Play at home” il programma di allenamento a disposizione dei piccoli calciatori chiusi in casa e che possono affinare le proprie abilità in soggiorno o in corridoio (in tutta sicurezza, anche per l’arredo), con bottiglie di plastica, palloncini e “attrezzi improvvisati” > Scopri qui video e attività

FUTURI GENITORI

Gallarate: L’associazione Il Melograno propone alle coppie in attesa un corso-preparto online, assieme a una serie di video gratuiti con esercizi e approfondimenti sulla gravidanza. Attivo anche un servizio di consulenza e sostegno gratuito per neo-genitori, allattamento e videotutorial per letture e attività da proporre ai più piccoli > Scopri tutte le iniziative

Induno Olona: gravidanza e puerperio seguiti passo passo dalle ostetriche domiciliari di Casa Maternità, con videocorsi online, consulenze via chat e videoconferenze online per condividere gioie, dubbi e preoccupazioni nel cerchio con le altre mamme > Leggi di più