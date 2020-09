Baciato dal sole è in arrivo il weekend con tanti eventi

C’è ancora tanta voglia d’estate e, per fortuna, sole e calde temperature ci accompagneranno per tutto il weekend. Riparte la stagione espositiva con l’inaugurazioni di mostre e live performance, tanta musica e lo “sbaracco” per gli amanti dello shopping.

METEO

PREVISIONI – Sole d’estate nel fine settimana. Tempo soleggiato e caldo con temperature in rialzo per salutare settembre – Leggi l’articolo

EVENTI

CASSANO MAGNAGO – In Villa sotto le stelle. Dal 4 al 13 settembre il Parco della Magana e Villa Oliva si animano con un ricco programma di sagre regionali, cinema all’aperto e musica – Leggi l’articolo

LOZZA – L’Anpi premia chi ha tenuto vivo lo spirito del 25 Aprile durante il lockdown. Sabato 5 settembre all’anfiteatro di Lozza si terrà un evento per ringraziare quanti hanno collaborato alla realizzazione del 25 aprile 2020 – Leggi l’articolo

VARESE – Giochi medievali e lanterne notturne: a San Fermo ci sono i Gorillas Games. La tradizionale festa della squadra di football americano di sabato 5 settembre si ispira alle antiche tenzoni dei cavalieri. Non mancherà il ricordo di Nicolò De Peverelli. Obbligo di mascherina per i partecipanti, consigliata la preiscrizione – Leggi l’articolo

VARESE – Varese Archeofilm, arriva l’edizione “A prova di Covid”. Torna per la terza volta nella Città Giardino, dal 3 al 6 settembre, “Varese ArcheoFilm”, la rassegna internazionale dei film di archeologia, arte, ambiente, etnologia – Leggi l’articolo

LUGANO – Teatro, musica e cose buone: a Figino torna “Càsoro in Festa”. Sabato 5 settembre nel parco della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro torna la manifestazione culturale per tutta la famiglia – Leggi l’articolo

MALNATE – GuroneInFesta annullato, ma ci sarà un weekend da asporto. La festa classica non si svolgerà ma il 5 e 6 settembre ci sarà la possibilità di prenotare – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Castiglione Olona, arriva il Merlot della Collegiata annata 2018. Domenica 6 settembre 100 bottiglie di Merlot saranno messe in vendita e i proventi devoluti alla protezione civile. Sarà possibile visitare la vigna – Leggi l’articolo

MUSICA

ARCISATE – Dal Bach al jazz: clarinetti in concerto al Parco Lagozza. Sabato 5 settembre terzo appuntamento per “Interpretando suoni e luoghi”, la rassegna musicale itinerante promossa dalle Comunità Montane del Piambello e delle Valli del Verbano – Leggi l’articolo

BESOZZO – Organo e soprano: serata di musica alla Chiesa di Besozzo. Mariachiara Cavinato e Andrea Gottardello saranno i protagonisti sabato 5 settembre per il ciclo “Antichi Organi Patrimonio d’Europa” – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – BA Estate continua con le note della musica leggera italiana. Marco d’Errico (voce) e Cesare Bonfiglio (chitarra) riportano la musica a Villa Ottolini Tosi con un concerto tutto da ascoltare e da cantare sulle note dei più grandi artisti italiani – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – PortoArte: slitta al 4 settembre l’omaggio a Fabrizio De André. Lo spettacolo, inserito nel programma di PortoArte, era in programma il 28 agosto ma è stato spostato a causa delle previsioni meteo per il fine settimana – Leggi l’articolo

SONOGNO (CH) – The Famousa Balcon Band al Verzasca Foto Festival. Sabato 5 e domenica 6 settembre si svolge in Val Verzasca un’edizione ridotta ma non meno interessante del festival dedicato alla fotografia – Leggi l’articolo

CASTELLETTO SOPRA TICINO – Appuntamento coi Beatles al parco di Castelletto Ticino. Il concerto del 9 settembre a cura del Gruppo Caronte ripercorrerà i più grandi successi della band inglese riadattati sotto una veste classica – Leggi l’articolo

ARTE

LAVENA PONTE TRESA – Live painting sul muro del Lungolago con MAD Muri Artistici Diffusi. Per tutta la giornata del 5 settembre gli artisti realizzeranno un’opera collettiva in un grande evento performativo – Leggi l’articolo

VARESE – Double Vision: doppia personale a Punto sull’Arte. In mostra dal 5 settembre le opere di Carlo Cane e Marta Meynska – Leggi l’articolo

MACCAGNO – Fondamenta occidentali: Giorgio Vicentini in mostra a Maccagno. Una grande e importante antologica ospitata al civico museo Parisi Valle dal 5 settembre – Leggi l’articolo

ANGERA – Angera, passeggiata notturna per scoprire il borgo ai piedi della Rocca. Visita speciale per il Museo Diffuso venerdì 4 settembre. Il conservatore del Museo sarà l’accompagnatore in occasione dell’itinerario serale dedicato alla cittadina sul Lago Maggiore – Leggi l’articolo

LIBRI

ANGERA – Libri rari, volumi d’arte e riviste culturali. Ad Angera apre il Kapannone. Sabato 5 settembre il collezionista e bibliofilo Andrea Kerbaker inaugurerà la nuova struttura sul Lago Maggiore. Ingressi scaglionati è necessaria la prenotazione – Leggi l’articolo

OLGIATE OLONA – Due presentazioni di libri a Villa Restelli con la casa editrice People. Nella splendida cornice della villa ottocentesca la presentazione del libro “Prince. Il corpo del figlio” di Chiara Alessi e di “Camminare” di Stefano Catone – Leggi l’articolo

CUVEGLIO– “Distese di Luce” a Cuveglio. Sarà presentato il prossimo 4 settembre il libro della poetessa Loredana Vigani – Leggi l’articolo

SHOPPING

BUSTO ARSIZIO – Appuntamento con lo Sbaracco tra i negozi di Busto Arsizio. Sabato 5 settembre, torna, con qualche novità, il tradizionale appuntamento con la giornata di vendita speciale. I prodotti saranno esposti su stand o piccoli banchi anche fuori dai negozi – Leggi l’articolo

LEGNANO– Torna lo sbaracco, in centro obbligo di mascherina per due giorni. L’amministrazione comunale ha introdotto l’obbligo dell’uso della mascherina in tutta la Ztl per il 5 e 6 settembre. Più di 50 i negozi che sconteranno la loro merce – Leggi l’articolo

TEATRO

BUGUGGIATE – Dario Fo a Buguggiate con “Storie fuori dal Comune”. Sabato 5 settembre alle ore 21 si terrà lo spettacolo teatrale in Piazza Aldo Moro, antistante il Municipio, “Coppia Aperta Quasi Spalancata”, una commedia in un unico atto. Ecco come prenotare