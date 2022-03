Al Miv l’anteprima nazionale del Terry’s Show, il film girato nel Varesotto

Il Terry’s Show è pronto a debuttare sul grande schermo. Per Matteo Ballarati e Federica Crippa, rispettivamente di Busto Arsizio e Arcisate, è arrivato il momento di presentare ufficialmente il loro primo film. L’appuntamento è per martedì 29 marzo, alle 19 e 30 (e poi alle 22 e 30) quando il Multisala Impero di Varese ospiterà la proiezione in anteprima nazionale (il film verrà poi presentato in altre sale della provincia. Dal 2 aprile sarà a Busto Arsizio).

Quella di martedì è una vera e propria serata di gala, dove i due giovani registi del Varesotto (nel 2018 hanno dato vita alla casa di produzione Cactus Production) sfileranno sul tappeto rosso, tra i protagonisti del film, ospiti e spettatori.

Dopo il mediometraggio di 45 minuti dal titolo Articolo 640 del 2019 infatti, ora presentano il sequel e utilizzando una versione cinematografica più lunga. Un vero e proprio film insomma, che vede la partecipazione dello stesso cast e della stessa troupe di professionisti del film precedente, tra cui ex studenti dell’Icma (Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni) dove Matteo e Federica si sono diplomati.

«Siamo molto contenti di presentare questo film – racconta Matteo Ballarati -. La pandemia ha rallentato il lavoro e aumentato i costi, ma abbiamo trovato una rete di soggetti e di sponsor che ha sempre creduto in noi e ci ha sempre sostenuto in questo progetto. Ci ha dato la possibilità di credere nei nostri sogni. La pellicola è un drama-thriller con pillole di comicità».

La premier sarà quindi l’occasione per vedere il film, girato in 22 location, tra cui la prestigiosa Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese, l’aeroporto di Milano Malpensa, il Castello di Masnago, il centro di Gavirate. «Entrare nel mondo del cinema non è facile. L’aspetto più difficile però, spesso è rappresentato dalla burocrazia e anche per questo devo ringraziare l’Indipendente movie production che ci ha aiutato a superare molti ostacoli». Ora dunque, non resta che gustarsi il film sul grande schermo.

Gli attori protagonisti di questo nuovo traguardo della Cactus Production: Simone Murru, Giovanni Iacono, Noemi Bertoldi, Gabriele Migliavacca, Alessandro Bellora, Gerardo Tummillo, Sara Scialdoni, Paolo Muzio, Fabrizio Valezano, Daniele Marcheggiani, Luna Fedele, Fabiana Lavezzi, Mauro Negri, Michael Segal e Daniele Balconi.

MULTISALA IMPERO DI VARESE

TERRy’S SHOW

Martedì 29 marzo, alle 19 e 30 e alle 22

I biglietti, qui.