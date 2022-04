A Ispra torna Infiorita

Infiorita riparte, dopo la forzata pausa per pandemia, e riporta sul lungolago di Ispra l’esposizione dedicata a florovivaismo, giardinaggio, benessere e sostenibilità all’insegna del motto “Fiorire per vivere”.

Organizzata in collaborazione da Comune di Ispra, Comitato Infiorita e Proloco Ispra, InFiorita si svolgerà sabato 23 e domenica 24 aprile sull’area pedonale del lungolago e nel parco del mausoleo Castelbarco. «L’evento – spiegano gli organizzatori – è mirato a sviluppare sensibilità e attenzione all’ambiente e alle soluzioni per migliorare il modo di vivere la natura attraverso i fiori, le piante e il verde in ambito domestico e pubblico, InFiorita 2022 è caratterizzata da molte novità, compresa un’aumentata disponibilità di parcheggi».

Il percorso per i visitatori – gratuito come nelle precedenti edizioni – sarà esteso a tutta l’area del mausoleo Castelbarco, significativo monumento neoclassico del territorio, che domina il lago e ne consente un punto di vista eccezionale. Attorno al mausoleo, nel parco che degrada verso il lago e lungo tutta la sottostante passeggiata pedonale, i visitatori potranno entrare in contatto, su un percorso di oltre un chilometro, con il mondo “green” proposto dagli espositori e con gli scorci naturali del Lago Maggiore.

«Un’esperienza unica e irripetibile – aggiungono gli organizzatori –, in un contesto intatto e lontano dall’asfalto e dal traffico, dove numerosi floricultori e vivaisti presenteranno le loro proposte per balconi e giardini diversi e rispettosi dell’ambiente: dalle piante d’ombra a quelle perenni, dal giardino sensoriale ai giardini di resistenza “per abitare poeticamente la vita” e ai fiori e alle essenze protagoniste nel nostro territorio».

«L’amministrazione comunale pone una grande attenzione sui temi ambientali, dalla sostenibilità alla biodiversità, e questo anche nella cura del verde pubblico – sottolinea il sindaco di Ispra, Melissa de Santis – InFiorita è una manifestazione molto importante per diffondere una cultura del vivere sostenibile, e che ha tra i suoi partner realtà come il Jrc (Joint research center) della Commissione europea il Fai».

In apertura della manifestazione il 22 aprile alle 17 presso la sala comunale, proprio il Jrc terrà il seminario dal titolo “Parliamo di biodiversità – Perché la biodiversità globale è un affare di tutti?”. Il Fai – delegazione giovani Valcuvia e Verbano Orientale sarà invece presente con una postazione fissa e proporrà ai visitatori dei percorsi narrati lungo il lago e alla scoperta delle vecchie Fornaci, alla ricerca delle suggestioni in questo ambiente incontaminato.

«InFiorita – afferma Martina Cao, assessore alla cultura del Comune di Ispra – ha da sempre prestato una particolare attenzione all’aspetto culturale e didattico, con attività rivolte a tutte le fasce d’età. Quest’anno si troveranno vari punti di incontro con le istituzioni e le realtà associative, con spazi dedicati a chi si impegna per diffondere la cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente».

Sul fronte culturale e didattico saranno quindi presenti, oltre a Fai e Jrc, l’Università di Milano – Dipartimento scienze agrarie ed ambientali, con un particolare progetto per un’agricoltura sostenibile; la Biblioteca di Ispra; il Garden club Ispra con le piante provenienti dal progetto Cascina Bollate per l’allestimento dei giardini di resistenza; il Tavolo per il clima e l’Associazione dei pescatori con letture e laboratori didattici per bambini.

Inoltre il Jrc sarà presente, tramite il semestre francese, in un cortile del centro paese, con la mostra fotografica “Giardini di resistenza” con opere del paesaggista, agronomo e scrittore francese Gilles Clément tra i più influenti a livello internazionale e noto per essere il teorico anche del giardino planetario e del giardino in movimento.

«La ricchezza di collaborazioni in questa quinta edizione di InFiorita – afferma Angelo Collotta, presidente del Comitato Infiorita – testimonia che anche il lavoro portato avanti negli scorsi anni ha contribuito a rendere Ispra e questa manifestazione un punto di riferimento per costruire e diffondere un’idea di futuro sostenibile».

Non mancheranno aree dedicate al ristoro, per offrire ai visitatori le specialità gastronomiche del lago, con il contributo della Proloco e di altre associazioni e di privati. «Proloco Ispra – spiega Elisabetta Urigu, presidente dell’associazione – è fortemente legata ad Infiorita sin dalla prima edizione e siamo orgogliosi di contribuire all’organizzazione della manifestazione e di dare un prezioso servizio di accoglienza e ristoro a tutti i visitatori che potranno trovare a Ispra un luogo magico».

Ad annunciare Infiorita, già da questa settimana, verranno posizionate quattro aiuole ”pop up” a sorpresa, installazioni nelle strade del paese e sul lungolago, che illustreranno le principali tematiche del paesaggio e dell’architettura tipica lacustre. In caso di maltempo, la manifestazione verrà effettuata nelle date del 7 e 8 maggio.