Cislago si prepara ad ospitare la notte bianca 2022

Preparativi in corso a Cislago per l’edizione 2022 della “notte bianca”, iniziativa che quest’anno, dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia, tornerà ad animare le strade del centro cittadino sabato 9 luglio.

L’evento “Notte Bianca – shopping sotto le stelle” si terrà dalle ore 18 di sabato alle ore 2 di domenica 10 luglio. Una nottata di aggregazione sociale che vedrà una cinquantina di attività commerciali del territorio aperte, con momenti dedicati all’intrattenimento musicale, giochi, stand, laboratori e spettacoli per adulti e bambini.

L’evento è organizzato dall’Associazione Distretto del Commercio Antiche Brughiere di Saronno (DID), con il patrocinio del Comune di Cislago.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione è prevista, dalle ore 13 di sabato 9 luglio alle 2.30 di domenica 10 luglio, la chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie: via S.G.Bosco (sino via Carso); via Cavour (sino via Libertà); p.zza Castelbarco; p.zza E. Toti; via don Nordi; viale 4 Novembre, via Garibaldi; via Mazzini (ang.via Minniti); via Italia; p.zza Trieste.