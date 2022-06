Luglio a teatro… sotto le stelle

A Bisuschio quattro imperdibili appuntamenti con il teatro. Gli spettacoli, adatti dai 3 anni in su, andranno in scena alle 21 nel cortile del Teatro San Giorgio.

IL CALENDARIO

mercoledì 6 luglio

giovedì 14 luglio

venerdì 22 luglio

venerdì 29 luglio

L’APPUNTAMENTO DEL 6 LUGLIO 2022

CHE FORMA HANNO LE NUVOLE

La trama

C’è chi, guardando il cielo, vede solo nuvole e chi può vedere draghi, pesci volanti, velieri e pizze con gli asparagi.

Nemo ha 8 anni, un cane bassotto, due genitori affettuosi e una sorella gemella, Vera, la compagna di tutte le sue avventure. Nemo da qualche tempo è triste, pensa di stare antipatico a tutti: a scuola i maestri non lo considerano; nessuno lo sceglie per giocare a palla avvelenata; in mensa non c’è mai un posto per lui.

Un giorno però scopre la verità: nessuno lo odia perché in realtà nessuno sa che esiste. Solo Vera lo vede e può parlargli. Lui è il suo amico immaginario.

Tutto il mondo di Nemo va in frantumi. Così, pur volendo molto bene a Vera, le chiede di renderlo libero.

Ha inizio una serie di avventure alla ricerca di se stesso, tra incontri strampalati con colleghi invisibili, gruppi di autoaiuto per amici immaginari, uffici di ricollocamento. Ma cosa succede ad un essere immaginario che diventa libero? Nemo scoprirà che la cosa più importante non è il nostro aspetto, ma le azioni che compiamo, come facciamo sentire chi amiamo, come loro fanno sentire noi.

Si è invisibili solo se si vuole esserlo. Ognuno è speciale, bisogna solo saperlo vedere.

Un viaggio magico tra poesia e momenti rocamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini diventano grandi e abbandonano qualcosa per poter crescere.

CONTATTI

Cooperativa Sociale Il Sorriso

Via Farioli, 22 – 21050 Porto Ceresio (VA)

