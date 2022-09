Dal 23 al 25 settembre, presso l’Azienda Agricola Cogo di via Rione Bregana 2 (ampio parcheggio interno) è in programma la sesta edizione di

Carnago Country Fest

Spettacolo di cavalli, musica e ballo country, cucina western, sono gli ingredienti per tre giorni di grande divertimento.

La Pro Loco di Carnago invita tutti ad assaporare l’atmosfera country nella splendida cornice della fattoria, con una gustosa Agrigelateria e la vendita di formaggi a KM 0.

Spettacoli equestri, battesimo della sella, stages di danza e musica country animeranno la festa, mentre la cucina western sarà aperta tutte le sere dalle ore 19.00 e la domenica anche a mezzogiorno.

Saranno molte le attrazioni per tutte le età: dai laboratori didattici a tema, animazioni per bambini, jumping e toro meccanico dove tutti potranno provare il proprio coraggio e resistenza. Inoltre con l’Hyride si sale a bordo di un carro trainato da un trattore per viaggiare attraverso 10.000 mq di campi, spettacoli e caroselli equestri con la partecipazione del Consorzio Cavalli Varese.

I marshmellows arrostiti al fuoco e le visite guidate alla fattoria locale, coinvolgeranno adulti e bambini. E’ consigliato l’abbigliamento western/country e chi non possiede cappello e stivali può fornirsi al Western Shop.

Tutte le serate saranno dedicate agli appassionati di musica e ballo country, che potranno esibirsi sulla pista in legno fino alle 24,00. Un susseguirsi di stage gratuiti coinvolgeranno sia i neo ballerini che i più esperti con i maestri di ballo della scuola Four Steps in Place.

Programma della manifestazione

Venerdì 23 settembre

Ore 20.30 Bali country con il Maestro Roberto Ponzoni e la scuola 4 Steps in Place e Marshmellow arrostiti al fuoco

Ore 21.30 Live concert Silverado Country Band

Sabato 24 settembre

Ore 15.00 Animazione e laboratori per bambini

Ore 17.00 Bau Olimpiadi, attività cinofile a cura di Dog Valley

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 DJ Set Country music & Line Dance con Dj Silvano, Dj Angela, Dj Wild Herby e Dj Roby

ore 18.000 Stage gratuito con il Maestro e coreografo Stefano Civa della Valceno Country Dance e a seguire DJ Set fino a mezzanotte

Domenica 25 settembre

Ore 11.00 Puppy Park per cuccioli fino a sei mesi

Ore 12.00 apertura cucina western

Dalle ore 14.30 Battesimo della sella e truccabimbi

Ore 15.00 Concorso a premi “La famiglia in fattoria”, sfilata e premiazione degli abiti e scenette che ricordano “La casa nella prateria”. Iscrizione gratuita al numero 3286991313. Fotoricordo a cura del Club Fotografico di Carmago “La nuova immagine”

Ore 16.00 sul campo Horse Show “Cavalli Varese” , spettacolo equestre con Badi Farm.

Sulla pista in legno country music con DJ Renzo, stage di balli country con Roberto Ponzoni della scuola 4 Steps in Place, fino al termine della serata.

Menù western

Carne alla brace

Fagioli tex mex

Alette di pollo piccanti

Fiumi di birra

Mojito Bar