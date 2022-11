Ecomuseo e docufilm sul territorio: il borgo di Orino in festa

Ci sarà un momento «scientifico», legato alla rigorosa ricostruzione dal punto di vista anche antropologico delle tradizioni, e un momento artistico, con la vita raccontata in un docufilm.

Tutto per raccontare la storia di un paese che è cambiato nel tempo: gli antichi mestieri che via via sono scomparsi lasciando il posto a più comode professioni ma che hanno profondamente segnato i ricordi delle famiglie che solo due, tre generazioni addietro erano immerse nei lavori collettivi, dal taglio della legna alla «sbozzolatura» delle cipolle al governo delle vigne e degli animali (nella foto, la piazza del paese scattata dal balcone del municipio durante il tour di Varesenews “VaInGiro”, nel settembre scorso).

L’immaginario collettivo ne è rimasto intimamente segnato a Orino, e così in un progetto che vede coinvolta in prima fila l’università dell’Insubria i residenti hanno aperto i cassetti e pian piano sono uscite briciole di passato custodite ora in cantine didattiche dove accendere la luce significa immergersi negli anfratti dove il falegname preparava le assi per i mobili o il vinaio ragionava su come affrontare l’annata.

Per questo il 3 dicembre prossimo, un sabato, è stata organizzata nel piccolo centro della Valcuvia la «Festa del Borgo», un’iniziativa che si snoda in due passi: la presentazione delle cantine e la proiezione di un cortometraggio girato in paese che attraverso gli artifici della fantasia narra della vita nelle valli. Un percorso che era già stato affrontato mesi fa con le riunioni preparatorie del progetto “Orino smart Village”, una sorta di contenitore che anche attraverso i social permetteva di coinvolgere ciascun residente, ciascun villeggiante e così arrivare fino a raccogliere potenzialmente momenti di vita assai eterogenei sotto forma di foto, brevi video, ma anche antichi scatti o scorci dimenticati per raccontare nel dettaglio ogni luogo del paese.

Partner dell’iniziativa sono naturalmente il Comune di Orino, l’università dell’Insubria, e Fondazione Cariplo.

Alle 15 è prevista l’inaugurazione delle cantine didattiche, cui seguirà alle 17 in Sala Orum (in quelle che un tempo erano le scuole elementari del paese, oggi polo culturale dialettale) la proiezione della pellicola- docufilm “That’s Orino”.