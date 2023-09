Torna “Aggiungi un pasto a Tavola” e si presenta in Fiera

Torna, per la prima volta a settembre, la cena sul sagrato di san Vittore pensata per aiutare le associazioni che sfamano i poveri a Varese.

Le 30 Associazioni attualmente affiliate a Varesèsolidale insieme a Max Laudadio, da anni affezionato collaboratore di Varese Solidale, daranno infatti vita alla 8° edizione di “Aggiungi un pasto a tavola” , la tradizionale “cena sotto il tendone” che si terrà quest’anno sabato 16 settembre, come sempre in Piazza S. Vittore.

La cena inizierà alle 20: ai fornelli ci saranno i Monelli della Motta con il supporto degli Alpini. Una cena della tradizione, che conterà anche sul supporto in sala dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero De Filippi. La serata sarà presentata come sempre da Max Laudadio, tra giochi e momenti più seri.

I biglietti per la cena sotto il tendone, dal costo di 30 Euro, possono essere acquistati a partire dal 4 Settembre presso la sede dell’Associazione Carabinieri in Congedo in Via G. Romagnosi 9 a Varese (il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17) oppure alla Fiera di Varese, nello stand del Comune di Varese che ospita i partecipanti all’iniziativa

Quest’anno Aggiungi un pasto a Tavola coincide con la Fiera di Varese e il Comune ha scelto di ospitarli nel loro spazio in fiera per vendere i biglietti della grande cena, della lotteria annessa e, soprattutto, per far conoscere le realtà solidali al grande pubblico della Fiera di Varese. «Nello stand saranno presenti, a turno, diverse associazioni che fanno parte di Varesesolidale per farsi conoscere, per raccontare il buono e il bene che ogni giorno si fa a Varese – ha spiegato don Marco Casale, coordinatore della rete – Ormai siamo all’ottava edizione della cena solidale, che quest’anno cade proprio il 16 settembre, durante le giornate della fiera».

«È importante mostrare le realtà di volontariato varesine ai visitatori della fiera – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari – ce ne sono moltissime, e se i cittadini fossero piu consapevoli della grandissima attività di volontariato che c’è in città sarebbero meno attanagliati dall’angoscia che in questo periodo impera».

Dal 4 Settembre al 18 Novembre, saranno inoltre in vendita i biglietti della Lotteria di Varese per la solidarietà, con moltissimi premi, realizzata grazie al coinvolgimento sinergico dei cittadini e di tante realtà del territorio. I biglietti, dal costo unitario di 2,50 Euro, potranno essere acquistati presso le Associazioni partecipanti, presenti anche alla Fiera di Varese dal 8 al 17 Settembre, o presso la sede di Varesevive, in via San Francesco d’Assisi 26 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18,00 alle 19,30. L’estrazione avrà luogo pubblicamente in data 18 Novembre in Piazza Monte Grappa.

Il ricavato dell’intera iniziativa e della lotteria verrà devoluto a 5 istituzioni che distribuiscono alimenti ai poveri nella città di Varese: si tratta dell’Associazione Banco Nonsolopane, dell’Associazione Pane di Sant’Antonio, della Croce Rossa Italiana, dell’Emporio Solidale, della Mensa delle Suore della Riparazione.