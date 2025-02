Gianfelice Facchetti a Materia per presentare “Capitani. Miti, esempi, bandiere”

L’autore e attore sarà ospite a spazio libero VareseNews martedì 18 marzo alle ore 21:00, per discutere del suo ultimo libro in un’intervista con il giornalista Francesco Mazzoleni

Martedì 18 marzo alle ore 21:00, lo spazio Materia – Spazio Libero di VareseNews, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno, ospiterà Gianfelice Facchetti, attore, scrittore e regista teatrale, per la presentazione del suo ultimo libro, “Capitani. Miti, esempi, bandiere”. Durante l’evento, l’autore sarà intervistato dal giornalista Francesco Mazzoleni.

Nel libro, Facchetti esplora le storie e le virtù dei capitani nel mondo del calcio, figure emblematiche che hanno saputo incarnare i valori dello sport e ispirare generazioni di tifosi. Attraverso aneddoti e riflessioni, l’autore traccia un percorso che va dalle origini del football fino al calcio moderno, evidenziando il ruolo fondamentale dei capitani come leader sia dentro che fuori dal campo.

Gianfelice Facchetti, figlio del leggendario Giacinto Facchetti, si è formato presso la scuola di teatro “Quelli di Grock” e ha conseguito una laurea in Scienze dell’Educazione. Nel corso della sua carriera, ha saputo coniugare la passione per il teatro e la scrittura, dedicandosi a progetti che spesso intrecciano sport e cultura.

L’ingresso alla presentazione è gratuito. Per prenotare il tuo posto CLICCA QUI