Un viaggio nella cucina emiliana con i “giovedì bolognesi” del Gallione di Bodio Lomnago

In programma ogni giovedì, l’evento è perfetto per degustare un menu dedicato alle migliori specialità della cucina bolognese

Dal 20 febbraio, il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago ha dato il via a un nuovo ciclo di serate all’insegna del gusto e della convivialità: I Giovedì Bolognesi del Gallione. Un appuntamento settimanale dedicato alle migliori specialità della cucina bolognese, famosa per i suoi sapori autentici e per la ricchezza delle sue ricette.

Un menu ispirato alla tradizione

Ogni giovedì dalle 19.00 alle 21.30, fino al 13 marzo, il ristorante proporrà un menu fisso a 35 euro a persona, che comprende antipasto, piatto principale, dessert, calice di vino, acqua, caffè e coperto. Saranno inoltre disponibili un’opzione vegetariana o vegana e un menu dedicato ai bambini al costo di 15 euro.

L’iniziativa punta a valorizzare la cultura gastronomica bolognese attraverso una selezione di piatti tipici, preparati con ingredienti di qualità e secondo le ricette della tradizione.

Quattro appuntamenti per scoprire la cucina bolognese

Le serate dedicate ai Giovedì Bolognesi si terranno nelle seguenti date:

Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando il numero 0332 948196.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire i sapori dell’Emilia in un ambiente accogliente e familiare, con piatti che raccontano la storia e la tradizione della cucina bolognese.

Il ristorante è aperto anche per pranzi e aperitivi dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 22.00. Chiusure settimanali: martedì intera giornata e mercoledì a pranzo.

Ampio parcheggio privato disponibile