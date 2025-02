“OraCon 2025”: a Orago il festival del Gioco di Ruolo, da Tavolo e delle Carte Collezionabili

Oltre alle attività ludiche, ci saranno stand espositivi, un’area ristoro con cucina e bar aperti per tutta la durata dell’evento e tante opportunità per incontrare altri appassionati

OraCon 2025: Una Giornata di Gioco e Divertimento a Jerago con Orago

Jerago con Orago si prepara ad accogliere gli appassionati di giochi da tavolo, giochi di ruolo e carte collezionabili con OraCon 2025, un evento imperdibile che si terrà sabato 1° marzo all’Oratorio di Orago (via De Gasperi 3).

L’evento, organizzato da: Ruolatori Seriali e Ludoteca JOB e patrocinato dal Comune di Jerago con Orago, offrirà un’intera giornata di attività gratuite per giocatori di tutte le età.

Un Programma Ricco di Attività

Dalle 10:00 alle 18:00, i partecipanti potranno immergersi in una vasta gamma di giochi:

Giochi di ruolo: sessioni di gioco, panel e workshop per scoprire nuovi mondi e avventure.

Carte collezionabili: tornei e dimostrazioni di Pokémon, Magic: The Gathering, Shadowverse Evolve, Lorcana e One Piece.

Giochi da tavolo: torneo di Zombicide e un’ampia selezione di giochi disponibili per partite libere con la supervisione di EDUCATORI LUDICI C.S.I che potranno spiegare e giocare insieme per i meno esperti.

La Grande Avventura Serale

A partire dalle 20:00 fino a mezzanotte, gli amanti del gioco di ruolo potranno partecipare al multitavolo di Historia (D&D 5E) con l’avventura “In Vino Veritas”.

Un Evento per Tutti

Oltre alle attività ludiche, ci saranno stand espositivi, un’area ristoro con cucina e bar aperti per tutta la durata dell’evento e tante opportunità per incontrare altri appassionati.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, dai 6 anni in su.

Se ami i giochi da tavolo , di ruolo e di carte collezionabili …. OraCon 2025 è un evento da non perdere!

Segui i nostri canali social per tutte le info e news :

Ruolatori Seriali: https://www.instagram.com/ruolatoriseriali/

Ludoteca Job : https://www.instagram.com/job_ludoteca/

Otaku Hero Fumetteria : https://www.instagram.com/otaku_hero_fumetteria/