Panorami Sotterranei: il mistero delle Grotte del Campo dei Fiori raccontato a Materia

Giovedì 17 aprile alle ore 21.00, Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno) si prepara ad ospitare un evento dal titolo Panorami Sotterranei. Viaggio nelle Grotte del Campo dei Fiori. Un incontro imperdibile con Luana Aimar e Antonio Premazzi, due esperti che guideranno alla scoperta di un pezzo affascinante della storia varesina: le grotte del Campo dei Fiori.

La serata offrirà uno spunto unico per conoscere la scoperta e la documentazione di queste cavità naturali, la cui esplorazione ha radici che risalgono alla fine dell’Ottocento. Nel corso dell’incontro, si ripercorreranno le tappe di una ricerca che, sebbene nata in un’epoca storica ben diversa, continua ancora oggi. Un viaggio attraverso le intuizioni, le spedizioni, i litigi e gli incontri tra i protagonisti di questa avventura speleologica, che ha visto alternarsi diversi gruppi e uomini lungo il corso degli anni.

L’evento si inserisce in un contesto storico e geografico in continua evoluzione, dove le grotte del Campo dei Fiori sono diventate non solo un obiettivo scientifico, ma anche un simbolo di passione e dedizione.