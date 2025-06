A Ceriano Laghetto la quarta edizione di “Blue Night – La sicurezza non è un gioco”,

Sabato 28 giugno a Ceriano Laghetto torna “Blue Night – La sicurezza non è un gioco”, un evento che coniuga formazione, prevenzione e divertimento per sensibilizzare cittadini di tutte le età sull’importanza della sicurezza in ogni ambito della vita quotidiana.

L’appuntamento è fissato a partire dalle 18 al parco pubblico “Il Giardinone”, nell’ambito della XIII Festa della Pro Loco Ceriano Laghetto, che come ogni anno anima il paese con iniziative culturali, gastronomiche e sociali.

La serata dedicata alla sicurezza sarà un’occasione concreta per incontrare da vicino le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per la tutela della comunità, conoscere i mezzi in dotazione, partecipare a dimostrazioni operative e apprendere nozioni fondamentali di prevenzione.

Saranno presenti numerose realtà istituzionali e di volontariato: Polizia di Stato e Carabinieri, Polizia locale, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria, Guardie ecozoofile e servizi di Soccorso veterinario, Protezione civile e Croce rossa italiana.

Ogni corpo metterà in campo dimostrazioni, stand informativi e attività educative, pensate in particolare per coinvolgere i più giovani e le famiglie, trasmettendo in modo interattivo e accessibile il valore della legalità, della protezione civile, della tutela ambientale e del soccorso.

L’intento dell’iniziativa è anche quello di rafforzare la consapevolezza che la sicurezza non è responsabilità esclusiva delle forze dell’ordine ma un impegno condiviso da tutti i cittadini. Dalla prevenzione agli interventi in emergenza, l’obiettivo è costruire una cultura civica fondata sul rispetto delle regole, sulla solidarietà e sull’attenzione al prossimo.