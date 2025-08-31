Gli “Aperimare & Sound” del Gallione: gusto e musica a Bodio Lomnago

Un doppio appuntamento di fine estate attende gli amanti del buon cibo e della musica al ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago.

Venerdì 12 settembre e venerdì 19 settembre, dalle ore 19.30, il ristorante apre le sue porte per gli esclusivi “Aperimare & Sound”, due serate speciali che uniscono la freschezza dei sapori di mare al ritmo coinvolgente del DJ set dal vivo, con la prestigiosa collaborazione della Cantina Uberti.

Con una formula a menu fisso da 35 € a persona, gli ospiti potranno gustare un aperitivo a base di pesce, accompagnato da fritture croccanti e focaccia, per concludere con un golosissimo dessert.

Inclusi nel prezzo anche ½ litro di acqua e due calici di vino d’eccellenza: Franciacorta Francesco I brut e Franciacorta Francesco I Rosè.

Non mancano opzioni vegetariane per chi preferisce un’alternativa al pesce.

A rendere unica l’esperienza ci sarà la musica selezionata e mixata dal vivo da DJ CEK, che accompagnerà l’aperitivo con sonorità raffinate e vibranti, creando l’atmosfera perfetta per due serate di relax e convivialità.

Gli “Aperimare & Sound” rappresentano l’occasione ideale per trascorrere un venerdì sera diverso, tra buon cibo, vino di qualità e musica dal vivo, immersi nel calore dell’accoglienza del Gallione.

E’ necessaria la prenotazione chiamando il numero 0332 948196.

Ristorante Al Gallione

Via Scerèe 13, Bodio Lomnago

Tel. 0332948196

Mail: contatti@ristorantealgallione.it

Ampio parcheggio privato disponibile

Sito | Facebook | Instagram