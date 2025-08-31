Bodio Lomnago - Evento sponsorizzato
Gli “Aperimare & Sound” del Gallione: gusto e musica a Bodio Lomnago
Venerdì 12 settembre e venerdì 19 settembre il ristorante apre le sue porte per gli esclusivi “Aperimare & Sound”, in collaborazione con la Cantina Uberti. Due serate speciali che uniscono la freschezza dei sapori di mare al ritmo coinvolgente del DJ set dal vivo
Un doppio appuntamento di fine estate attende gli amanti del buon cibo e della musica al ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago.
Venerdì 12 settembre e venerdì 19 settembre, dalle ore 19.30, il ristorante apre le sue porte per gli esclusivi “Aperimare & Sound”, due serate speciali che uniscono la freschezza dei sapori di mare al ritmo coinvolgente del DJ set dal vivo, con la prestigiosa collaborazione della Cantina Uberti.
Con una formula a menu fisso da 35 € a persona, gli ospiti potranno gustare un aperitivo a base di pesce, accompagnato da fritture croccanti e focaccia, per concludere con un golosissimo dessert.
Inclusi nel prezzo anche ½ litro di acqua e due calici di vino d’eccellenza: Franciacorta Francesco I brut e Franciacorta Francesco I Rosè.
Menu di venerdì 12 settembre
Menu di venerdì 19 settembre
Non mancano opzioni vegetariane per chi preferisce un’alternativa al pesce.
A rendere unica l’esperienza ci sarà la musica selezionata e mixata dal vivo da DJ CEK, che accompagnerà l’aperitivo con sonorità raffinate e vibranti, creando l’atmosfera perfetta per due serate di relax e convivialità.
Gli “Aperimare & Sound” rappresentano l’occasione ideale per trascorrere un venerdì sera diverso, tra buon cibo, vino di qualità e musica dal vivo, immersi nel calore dell’accoglienza del Gallione.
E’ necessaria la prenotazione chiamando il numero 0332 948196.
Ristorante Al Gallione
Via Scerèe 13, Bodio Lomnago
Tel. 0332948196
Mail: contatti@ristorantealgallione.it
Ampio parcheggio privato disponibile