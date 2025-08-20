Incontro con l’erborista a Varese, consigli di benessere tra gli ulivi

Un pomeriggio tra natura e benessere al parco degli Ulivi in via Monte Bernasco con l’associazione Olio di sant’Imerio: Marta Caglioni guida un incontro dedicato ai rimedi naturali e alla salute

A Varese, sabato 31 agosto 2025, il Parco degli Ulivi ospita un incontro aperto al pubblico con l’erborista Marta Caglioni. L’evento, previsto per le 16, offrirà spunti e consigli sull’uso delle erbe officinali e dei rimedi naturali per il benessere quotidiano.

Sarà un’occasione speciale per chi desidera avvicinarsi al mondo delle erbe e approfondire le proprietà curative delle piante, in compagnia di una professionista del settore. L’incontro si svolge tra gli ulivi del Parco degli Ulivi, ed è a cura dell’associazione Olio di Lago di Sant’Imerio ODV. L’appuntamento è pensato per un pubblico ampio: curiosi, appassionati di rimedi naturali, famiglie e chiunque desideri migliorare il proprio stile di vita in armonia con la natura.

Il Parco degli Ulivi, situato in via Monte Bernasco a Varese, accoglierà l’incontro all’aperto, permettendo così un’immersione totale tra profumi e colori naturali. Un ambiente ideale per un momento di apprendimento e condivisione, in linea con le attività promosse dall’Associazione olivicoltori varesini Olio di Lago di Sant’Imerio.

LE INFO

Luogo: Parco degli Ulivi, via Monte Bernasco, Varese

Data: sabato 31 agosto 2025

Orario: dalle 16:00

Relatrice: Marta Caglioni, erborista

La partecipazione è libera e gratuita. Si consiglia di portare un telo o una sedia pieghevole per assistere all’incontro all’aperto.