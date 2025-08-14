Vergiate accoglie Natalina Isella, missionaria in Congo: incontro pubblico il 21 agosto

Vergiate si prepara ad accogliere una serata speciale all’insegna dell’incontro e della testimonianza. Giovedì 21 agosto alle ore 20.45, l’oratorio ospita un incontro pubblico con Natalina Isella, missionaria in Congo da molti anni. Un momento di riflessione aperto a tutta la comunità, per ascoltare dalla sua voce l’esperienza di una vita dedicata agli altri.

Una vita spesa per gli ultimi

Originaria del territorio varesino, Natalina Isella è impegnata da anni in progetti umanitari e pastorali nella Repubblica Democratica del Congo, dove opera a stretto contatto con le comunità locali, in particolare donne e bambini. La sua presenza è diventata un punto di riferimento per molte realtà del luogo, grazie al lavoro nel campo dell’educazione, della salute e dell’inclusione sociale.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere la sua missione, vedere immagini del suo operato e dialogare su temi come la solidarietà, la cooperazione e la pace.

Un invito aperto a tutti

L’evento, organizzato dall’oratorio di Vergiate, è aperto a tutta la cittadinanza. Non è necessaria prenotazione. Sarà un momento semplice ma intenso, per riscoprire il valore dell’impegno quotidiano e della fraternità oltre i confini geografici.