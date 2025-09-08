Alla storica Bottega Costantini la Menzione Guido Andloviz

Per l’edizione 2025 Premio MIDeC attribuisce la Menzione Guido Andloviz per la valorizzazione della Cultura Ceramica sul Territorio a Bottega Costantini per la straordinaria continuità con cui la tecnica dell’incisione ceramica è stata tramandata di generazione in generazione, divenendo un’eccellenza che ripropone oggi il legame di Laveno con la ceramica.

Il conferimento della Menzione Guido Andloviz a Bottega Costantini avverrà ufficialmente domenica 12 ottobre 2025 alle ore 11 presso il MIDeC a Cerro di Laveno Mombello nell’ambito della proclamazione e premiazione dei vincitori del premio e delle menzioni di Premio MIDeC.

Il fondatore Marco Costantini sviluppò la sperimentazione della tecnica dell’incisione su ceramica, perfezionandosi a seguito dei corsi della scuola Umanitaria a Milano nel 1940 e nello stesso tempo attraverso lo studio del disegno sotto la guida di diversi artisti. Negli anni tra il 1947 e il 1966 Marco Costantini divenne figura fondamentale per le sue competenze di incisore nell’ambito della Società Ceramica Italiana di Laveno. In questi anni ebbe modo di realizzare disegni di propria invenzione o progetti di Guido Andloviz, Antonia Campi, Leonor Fini. Nel 1979 la figlia Lena assunse insieme al marito Franco la conduzione del laboratorio che prese il nome di Bottega Costantini. La tradizione familiare fu rinnovata con l’inserimento della figlia Serena, oggi a capo del laboratorio.

La Menzione di Premio MIDeC intitolata a Guido Andloviz, primo direttore artistico della Società Ceramica Italiana a Laveno, viene conferita ad honorem su proposta dell’Associazione Amici del MIDeC ad una figura operante sul Territorio con meriti nell’ambito della valorizzazione della cultura ceramica. A seguito della Menzione Guido Andloviz, Bottega Costantini partecipa con pezzi storici, omaggio a Marco Costantini, alla mostra “Andloviz, Biancini, Campi: l’ABC della Società Ceramica Italiana” presso Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno.