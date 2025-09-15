Cazzago Brabbia si prepara alla seconda edizione di “Tutti a Tavola”

Domenica 21 settembre, il centro storico si trasforma in un grande pranzo comunitario: buon cibo, convivialità, tradizioni e tante attività per grandi e piccini

Dopo il successo dello scorso anno, Cazzago Brabbia rinnova l’appuntamento con “Tutti a Tavola”, la giornata dedicata alla convivialità e alla buona cucina. Domenica 21 settembre 2025, dalle ore 11.00, il cuore del paese – tra via San Carlo e l’inizio di via Piave – si animerà con la seconda edizione dell’evento, arricchita quest’anno dall’adesione al progetto nazionale “Il Pranzo della Domenica” promosso da ANCI, Ministero della Cultura e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. (in apertura una foto della scorsa edizione)

Il format resta quello vincente: un grande “biscione” di tavoli attraverserà il paese e accoglierà i partecipanti per un pranzo collettivo all’aria aperta. Ogni commensale potrà acquistare le pietanze direttamente presso le attività aderenti – bar, ristoranti e pasticcerie locali – e poi sedersi per mangiare in compagnia.

Anche il cibo sarà protagonista, con un ricco ventaglio di proposte: dai panini pulled pork e le tartare di manzo del Bar San Carlo, ai risotti allo zafferano e pesci di lago della Bottega BON, passando per i dolci artigianali della Pasticceria Valeria e i cocktail del Dasi Bar D350. Il tutto da gustare sul posto o da portare via, in un clima di festa che invita a rallentare e ritrovare il piacere della tavola condivisa.

A decorare il pranzo, ci saranno come lo scorso anno le tovaglie illustrate, con curiosità e storie legate al paese, per far emergere la memoria collettiva in modo semplice e conviviale.

Un programma ricco di iniziative

La giornata non sarà solo dedicata al cibo, ma anche all’intrattenimento per tutte le età, con attività distribuite lungo tutta la manifestazione:

Dalle ore 11.00: apertura stand gastronomici e postazioni

Tutto il giorno: area bimbi e postazione foto ricordo

Ore 15.30: premiazione del concorso fotografico lanciato nelle scorse settimane

Ore 16.00: spettacolo di lettura con Betty, che interpreterà brani tratti da Virgola

Durante la giornata: giochi solidali con premi, il cui ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di San Carlo

“Tutti a Tavola” è un evento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per grandi e piccoli, famiglie, amici e curiosi. Non serve prenotare: basta presentarsi, scegliere le proposte culinarie preferite, sedersi e lasciarsi coinvolgere.