Convegni e mostra su Alcide De Gasperi: gli appuntamenti a Villa Recalcati

Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21:00, prenderà il via il ciclo di convegni dedicati ad Alcide De Gasperi, figura centrale nella storia dell’Europa unita e protagonista della ricostruzione post-bellica. Il primo incontro si terrà presso Villa Recalcati e avrà come tema “Alcide De Gasperi e la responsabilità politica: un’eredità per il presente”.

All’evento interverranno Antonio Polito, autore del libro Il costruttore, e il Segretario Generale della Fondazione De Gasperi, Paolo Alli, moderati dal giornalista Enrico Castelli. Il convegno intende riflettere sul concetto di politica come servizio, proponendo una lettura contemporanea del pensiero di De Gasperi e del suo impegno verso l’Europa. L’incontro è parte di un’iniziativa che celebra il settantesimo anniversario della scomparsa del grande statista italiano, fondatore dell’Europa unita e punto di riferimento per la politica internazionale del XX secolo.

L’incontro di stasera anticipa l’inaugurazione ufficiale della mostra “Servus Inutilis – Alcide De Gasperi e la politica come servizio”, che avrà luogo sabato 20 settembre 2025, alle ore 12:00, sempre a Villa Recalcati. La cerimonia, che vedrà il taglio del nastro alla presenza delle autorità, sarà seguita da una visita guidata all’esposizione, che resterà aperta al pubblico dal 20 settembre al 5 ottobre 2025.

Il ciclo di convegni proseguirà con un secondo appuntamento intitolato “Europa e difesa comune: sovranità, cooperazione e il futuro geopolitico dell’Unione”, che si terrà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso le Ville Ponti. L’incontro vedrà la partecipazione di Massimiliano Salini (PPE), Giorgio Gori (PSE), con la moderazione di Daniele Bellasio, e l’intervento straordinario di Mario Iodice dell’Università degli Studi dell’Insubria, che offrirà una riflessione linguistica su alcuni discorsi di De Gasperi centrati sulla “nozione di Europa”.

La mostra sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì : 8:30 – 19:00 (Visite guidate su prenotazione: 8:30 – 13:00 | 16:00 – 17:00 | 18:00)

Sabato e domenica: 10:00 – 13:00 | 14:00 – 19:00 (Visite guidate: 10:00 – 11:00 | 12:00 | 16:00 – 17:00 | 18:00)

Per prenotazioni, inviare una mail a degasperi.varese@gmail.com.