Tempo Libero
Alla Basilica di Varese appuntamento con “Vespro d’organo”
Domenica 2 novembre alle ore 16.30 . Alla consolle dell’organo Bernasconi/Mascioni della Basilica si esibirà il M° Davide Paleari
02 Novembre 2025
Domenica 2 novembre alle ore 16.30 presso la Basilica di Varese appuntamento con la Rassegna Vespri d’organo. Alla consolle dell’organo Bernasconi/Mascioni della Basilica si esibirà il M° Davide Paleari.
Programma:
PIETRO ALESSANDRO YON (1886-1943)
Introduzione e allegro – dalla Sonata Romantica
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106
(“Il tempo di Dio è il tempo migliore” – Trascrizione di F.A. Guilmant)
Preludio in la minore, BWV 569
MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925)
Melodia, Op. 118 n°6
Ouverture, Op. 3
Siciliana (stile antico), Op. 74 n°2
Improvisation, Op 134 n°2
Ave Maria, Op.104, n°2
LOUIS VIERNE (1870-1937)
Final dalla prima Sinfonia