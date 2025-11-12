Alla Galleria Boragno il libro di Pietro Senaldi e Giorgio Merli: “Sveglia!”

Il giornalista e l’esperto di strategie industriali accompagnano il lettore in un percorso di disillusione necessario: capire perché ci siamo impoveriti, perché continuiamo a raccontarci favole e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi

Domenica 16 novembre alle 17:30 la Galleria Boragno ospita la presentazione del libro “SVEGLIA! Le bugie che ci impoveriscono, le verità che ci arricchiscono” di Pietro Senaldi e Giorgio Merli, edito Marsilio.

Da troppo tempo l’Italia si limita a vivacchiare in una comfort zone tossica, drogata dal debito pubblico. Anche se facciamo finta di non accorgercene, stiamo già pagando il conto: i nostri figli, i talenti migliori, se ne vanno; i nostri lavoratori – dai medici agli operai – sono più poveri di chi svolge lo stesso mestiere altrove; i nostri imprenditori si lasciano sedurre dalle sirene dei colossi stranieri, invece di investire i capitali fermi sui loro conti correnti.

Il giornalista Pietro Senaldi e l’esperto di strategie industriali Giorgio Merli accompagnano il lettore in un percorso di disillusione necessario: capire perché ci siamo impoveriti, perché continuiamo a raccontarci favole e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi.

Non bastano più gli slogan: serve un salto culturale. E serve adesso.

Presenta il Dott. Francesco Gaeta