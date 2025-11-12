Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Alla Galleria Boragno il libro di Pietro Senaldi e Giorgio Merli: “Sveglia!”

Il giornalista e l’esperto di strategie industriali accompagnano il lettore in un percorso di disillusione necessario: capire perché ci siamo impoveriti, perché continuiamo a raccontarci favole e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi

SVEGLIA! - PIETRO SENALDI . GIORGIO MERLI
Incontri

16 Novembre 2025

Domenica 16 novembre alle 17:30 la Galleria Boragno ospita la presentazione del libro “SVEGLIA! Le bugie che ci impoveriscono, le verità che ci arricchiscono” di Pietro Senaldi e Giorgio Merli, edito Marsilio.

Da troppo tempo l’Italia si limita a vivacchiare in una comfort zone tossica, drogata dal debito pubblico. Anche se facciamo finta di non accorgercene, stiamo già pagando il conto: i nostri figli, i talenti migliori, se ne vanno; i nostri lavoratori – dai medici agli operai – sono più poveri di chi svolge lo stesso mestiere altrove; i nostri imprenditori si lasciano sedurre dalle sirene dei colossi stranieri, invece di investire i capitali fermi sui loro conti correnti.
Il giornalista Pietro Senaldi e l’esperto di strategie industriali Giorgio Merli accompagnano il lettore in un percorso di disillusione necessario: capire perché ci siamo impoveriti, perché continuiamo a raccontarci favole e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi.
Non bastano più gli slogan: serve un salto culturale. E serve adesso.

Presenta il Dott. Francesco Gaeta

Maggiori Informazioni

Organizzato da

12 Novembre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.