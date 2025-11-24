Incontro con l’autoreLa Biblioteca di Cuveglio ospita Paolo Cervini per la presentazione di “Ospite in villa”

La Biblioteca di Cuveglio, situata in Via Asilo 12, si prepara ad accogliere l’autore Paolo Cervini per la presentazione del suo nuovo romanzo, “Ospite in villa”. L’evento si terrà giovedì 27 novembre 2025 alle ore 20:30.

L’Opera: “Ospite in villa”

Il romanzo è descritto come un’opera avvincente in cui “Una tetra villa sul lago di Como e il suo mistero entrano nella vita di Chiara Pozzi: dovrà affrontare i traumi del suo passato per risolverlo, e tornare a vivere”. La trama promette di immergere i lettori in un’atmosfera di mistero e introspezione, legando un luogo suggestivo a un profondo percorso di crescita personale della protagonista.

L’Incontro con l’Autore

Durante la serata, Paolo Cervini dialogherà con Michele Gibin, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i temi trattati nel libro, le ispirazioni narrative e il processo creativo dietro la stesura di “Ospite in villa”.

L’ingresso è libero e l’evento rappresenta un’ottima occasione per gli appassionati di letteratura e mistero per incontrare l’autore e scoprire la sua ultima fatica letteraria.