Macchine elettriche: miti e verità sull’auto del futuro

La rassegna Culturalmente Malnate, promossa dalla Pro Loco Malnate APS con il patrocinio del Comune di Malnate, propone un nuovo incontro dedicato a uno dei temi più attuali del nostro tempo: la mobilità elettrica.

L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre alle ore 21, presso la Sala Centro Lazzari in via Marconi 16, con l’incontro dal titolo “Macchine Elettriche? Miti e verità sull’auto elettrica”.

Un dialogo per capire, tra costi, autonomia e sostenibilità

L’incontro offrirà l’occasione per chiarire dubbi e falsi miti legati al mondo dell’auto elettrica: quanto è realmente sostenibile? Quanto costa e che autonomia ha? Quali sono i vantaggi, e quali le criticità, di questa transizione tecnologica che promette di cambiare il nostro modo di muoverci?

Attraverso esempi concreti e un linguaggio semplice, si parlerà di autonomia reale, sicurezza, batterie, costi e benefici ambientali, senza dimenticare gli effetti del riscaldamento globale e il ruolo delle scelte individuali nel contribuire alla sostenibilità.

A guidare il pubblico nel mondo dell’elettrico sarà Luca Dal Sillaro, classe 1980, laureato in sociologia e da sempre appassionato di crescita personale e sostenibilità ambientale. È cofondatore di Ecoverso, realtà che riunisce gruppi d’acquisto per auto ibride ed elettriche, con l’obiettivo di aiutare le persone a risparmiare scegliendo veicoli meno inquinanti.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo “Scienza & Arte 2025”, dedicato al dialogo tra conoscenza, innovazione e cultura.

Un incontro per chi si chiede: macchine elettriche sì o no?

Un momento per confrontarsi su costi, autonomia, sicurezza e scoprire come la mobilità del futuro possa essere più vicina di quanto si pensi.