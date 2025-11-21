Ponte dell’Immacolata: il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali

In occasione del ponte dell’Immacolata, la Statua di San Carlo Borromeo ad Arona apre le porte ai visitatori per tre giornate speciali, dal 6 all’8 dicembre, offrendo un’occasione unica per vivere un’atmosfera festiva e scoprire da vicino uno dei simboli più rappresentativi del territorio. Le aperture sono curate da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali tra le province di Varese e Novara.

Un luogo simbolo della devozione e della storia

Il complesso monumentale permette di ripercorrere la storia di San Carlo Borromeo, nato ad Arona e figura centrale della Chiesa cattolica. La Statua venne voluta dal cardinale Federico Borromeo, fondatore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, che ancora oggi è proprietaria e custode del sito. Il grande colosso rappresentava il punto di arrivo del Sacro Monte dedicato al Santo, insieme alla chiesa barocca – ad accesso libero – che conserva reliquie e propone una mostra con materiali storici e illustrativi sul progetto.

La salita al terrazzo e l’accesso all’interno della Statua

La visita prevede la possibilità di raggiungere il terrazzo panoramico ai piedi del monumento tramite una scala a chiocciola interna, da cui si apre una vista suggestiva sul Lago Maggiore.

Per chi desidera completare l’esperienza, è possibile accedere all’interno della Statua: il San Carlone è infatti la seconda statua al mondo percorribile fino alla sommità, offrendo un percorso affascinante tra storia, architettura e paesaggio.

Il giardino botanico e le sculture di Marco Mantovani

Il biglietto d’ingresso comprende anche l’accesso al giardino botanico, uno spazio ideale per una pausa immersi nel verde. L’area è arricchita dalle sculture di Marco Mantovani, artista neoillumista di fama internazionale, allievo di Lodovico Pogliaghi e Francesco Messina.

Aperture straordinarie di dicembre e gennaio

L’ingresso non richiede prenotazione e i biglietti sono acquistabili direttamente in biglietteria.

Dicembre 2025

6–8 dicembre: 10.00–17.00*

26–30 dicembre: 10.00–17.00*

1° gennaio: 14.00–17.00*

Gennaio 2026

2–6 gennaio: 10.00–17.00*

*Ultimo ingresso alle 16.30.

L’accesso alla statua e al terrazzo è interdetto dalle 13.00 alle 14.00.

Contatti utili

statuasancarlo@ambrosiana.it

0322 249 669 / 328 83 77 206

www.statuasancarlo.it