Arona
Ponte dell’Immacolata: il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali
Tre giornate speciali, dal 6 all’8 dicembre, offrendo un’occasione unica per vivere un’atmosfera festiva
06 Dicembre 2025 - 08 Dicembre 2025
In occasione del ponte dell’Immacolata, la Statua di San Carlo Borromeo ad Arona apre le porte ai visitatori per tre giornate speciali, dal 6 all’8 dicembre, offrendo un’occasione unica per vivere un’atmosfera festiva e scoprire da vicino uno dei simboli più rappresentativi del territorio. Le aperture sono curate da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali tra le province di Varese e Novara.
Un luogo simbolo della devozione e della storia
Il complesso monumentale permette di ripercorrere la storia di San Carlo Borromeo, nato ad Arona e figura centrale della Chiesa cattolica. La Statua venne voluta dal cardinale Federico Borromeo, fondatore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, che ancora oggi è proprietaria e custode del sito. Il grande colosso rappresentava il punto di arrivo del Sacro Monte dedicato al Santo, insieme alla chiesa barocca – ad accesso libero – che conserva reliquie e propone una mostra con materiali storici e illustrativi sul progetto.
La salita al terrazzo e l’accesso all’interno della Statua
La visita prevede la possibilità di raggiungere il terrazzo panoramico ai piedi del monumento tramite una scala a chiocciola interna, da cui si apre una vista suggestiva sul Lago Maggiore.
Per chi desidera completare l’esperienza, è possibile accedere all’interno della Statua: il San Carlone è infatti la seconda statua al mondo percorribile fino alla sommità, offrendo un percorso affascinante tra storia, architettura e paesaggio.
Il giardino botanico e le sculture di Marco Mantovani
Il biglietto d’ingresso comprende anche l’accesso al giardino botanico, uno spazio ideale per una pausa immersi nel verde. L’area è arricchita dalle sculture di Marco Mantovani, artista neoillumista di fama internazionale, allievo di Lodovico Pogliaghi e Francesco Messina.
Aperture straordinarie di dicembre e gennaio
L’ingresso non richiede prenotazione e i biglietti sono acquistabili direttamente in biglietteria.
Dicembre 2025
-
6–8 dicembre: 10.00–17.00*
-
26–30 dicembre: 10.00–17.00*
-
1° gennaio: 14.00–17.00*
Gennaio 2026
-
2–6 gennaio: 10.00–17.00*
*Ultimo ingresso alle 16.30.
L’accesso alla statua e al terrazzo è interdetto dalle 13.00 alle 14.00.
Contatti utili
statuasancarlo@ambrosiana.it
0322 249 669 / 328 83 77 206
www.statuasancarlo.it
