Con l’arrivo del Natale Sangiano inaugura il nuovo parco giochi

Il mese di dicembre per Sangiano è un mese intenso che segna, non solo l’arrivo delle festività natalizie, ma anche e soprattutto la conclusione di un grande progetto che ha impegnato per mesi l’Amministrazione Comunale.

Il 14 dicembre, infatti, avverrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo parco giochi di Villa Fantoni che per questa Amministrazione e per le Associazioni del territorio, rappresenta da sempre il centro, il fulcro del paese, la piazza di condivisione e aggregazione.

A partire dalle ore 16.00 approfittando della suggestiva atmosfera creata dalla ormai tradizionale festa NATALE SOTTO LA STELLA della nostra Pro Loco Sangiano che si svolgerà a partire dalle ore 10.30 e si protrarrà fino le 19, avverrà l’inaugurazione della riqualificazione del nuovo parco alla presenza di Sindaci e rappresentati dei comuni limitrofi e anche delle maestranze di Regione Lombardia che ha finanziato il progetto.

Per questi motivi, l’Amministrazione invita la cittadinanza a presenziare e a festeggiare insieme questo importante obbiettivo raggiunto, oltre ad approfittare per uno scambio di auguri in compagnia.

La cornice della Villa sarà arricchita con i mercatini e lo stand gastronomico proposti dalla nostra Pro Loco, con l’accensione dell’albero di Natale sotto il portico del Comune, realizzato dal gruppo “Pattinare” facente parte dell’Associazione e della Stella sul Monte Sangiano, abbarbicata sullo sperone di roccia, il Picuz, a illuminare anche per queste feste il paese. Si ringrazia la Pro Loco che tiene viva e finanzia questa tradizione e tutti i volontari che aiutano a realizzare l’evento.

In aggiunta, l’Amministrazione offrirà le luminarie in Villa Fantoni e lungo la via principale del paese. L’accensione avverrà alle 17.30 con un brindisi offerto dall’Associazione.

Il 14 sarà anche tempo di “Giro dei Presepi” a cura dell’Associazione storico-culturale Lezedunum. Quest’anno sono ben 20 i presepi esposti in vari luoghi del paese. La passeggiata inizierà alle 14.00 con partenza presso Piazzale Dario Fo e Franca Rame e si concluderà proprio in Villa Fantoni prima dell’inaugurazione del parco.

Per maggiori informazioni invitiamo a seguire le pagine Facebook dell’organizzazione: @comune.sangiano @progetto.sangiano e @Pro Loco Sangiano, @Associazione storico-culturale Lezedunum dove verranno pubblicate le locandine e i dettagli degli eventi.