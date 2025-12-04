Il Sacro Monte protagonista con la presentazione del libro “La via di Maria” a Varese

Il 17 dicembre, Villa Recalcati ospita la presentazione del volume che racconta l’arte, la fede e la bellezza del Sacro Monte di Varese attraverso le “Serate di Arte e Fede”

Il 17 dicembre, alle ore 18:00, Villa Recalcati di Varese sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: la presentazione del libro La via di Maria, curato dall’Associazione Amici del Sacro Monte e da Don Luca Violoni. Questo volume nasce per celebrare il percorso di fede, arte e spiritualità che si snoda attraverso il Viale delle Cappelle, uno dei luoghi più affascinanti e significativi del Sacro Monte di Varese.

Il libro racconta l’esperienza delle “Serate di Arte e Fede” che si sono tenute sul Viale delle Cappelle, un ciclo di incontri e meditazioni che, dal 2009 al 2024, ha visto la partecipazione di numerosi esperti e artisti. Con il contributo di Don Luca Violoni, che ha guidato le riflessioni biblico-spirituali, e degli specialisti che di volta in volta hanno arricchito questi incontri, il volume offre una riflessione profonda sulla bellezza e sulla spiritualità di questo luogo.

Un’importante novità di questo progetto è l’inclusione di foto straordinarie, che arricchiscono il testo e rendono tangibile la bellezza del Sacro Monte. Il volume, infatti, è stato arricchito anche dai contributi degli studenti del Liceo Artistico “Mons. E. Manfredini” di Varese, che hanno partecipato al progetto nell’anno scolastico 2023/2024.

La presentazione del libro avverrà nella Sala Convegni di Villa Recalcati, un luogo simbolo di Varese, dove sarà possibile ascoltare anche un approfondimento sull’opera del pittore Franco Tardonato, autore di uno degli interventi artistici più significativi nella storia del Sacro Monte.

La pubblicazione La via di Maria non è solo un tributo alla bellezza del Sacro Monte, ma anche un’occasione per riscoprire la sua importanza nella storia del nostro territorio, unendo arte, fede e cultura. Concluderà il progetto l’auspicio che questa “via di Maria” continui ad essere percorsa da generazioni di credenti e amanti dell’arte.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti.