Inclusione e disabilità: la Fondazione Comunitaria del Varesotto presenta ‘ConTatto’ a Busto

Mercoledì 4 dicembre, la Fondazione Comunitaria del Varesotto promuove una serata dedicata all’inclusione e alle realtà territoriali attive nel campo della disabilità, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Teatro Sociale di Busto Arsizio, inaugura “ConTatto”, il nuovo format della Fondazione pensato per rafforzare la presenza nei territori e rendere ancora più tangibile la vicinanza alle comunità e ai progetti sostenuti.

Attività e laboratori interattivi

A partire dalle ore 19, undici Enti del territorio animeranno gli spazi del teatro con attività, laboratori e momenti di interazione, offrendo al pubblico un’occasione per avvicinarsi a percorsi, esperienze e punti di vista differenti. Le realtà coinvolte – ABC Associazione Bambini Celebrolesi Lombardia Onlus; Associazione Teatro Periferico ETS; Cooperativa Sociale Eureka!; Il Granello Don Luigi Monza Coop. Soc.; L’Arca scs; Officina025 Amici della Neuropsichiatria Infantile di Gallarate ODV; Officina Casona Scs; Progetto 98 Coop. Soc.; Progetto Promozione Lavoro a.r.l. Cooperativa Sociale; Punto&Virgola Cooperativa Sociale ONLUS; Somsart APS – rappresentano una parte significativa delle organizzazioni che operano quotidianamente al fianco delle persone con disabilità.

Lo spettacolo ‘Sirene’

Alle ore 20 andrà in scena “Sirene”, uno spettacolo che affronta con sensibilità e forza narrativa il tema della disabilità, intrecciando dimensione intima, linguaggio poetico e riflessione sociale.

«Con Sirene celebriamo la forza della trasformazione e della resilienza, dando voce a chi troppo spesso resta ai margini» afferma il Presidente Federico Visconti. «Per la Fondazione Comunitaria è motivo di orgoglio sostenere la stagione del Teatro Sociale e, attraverso questa serata, dare avvio a ConTatto: un punto di incontro tra Fondazione, progettualità e territori. Vogliamo valorizzare i progetti sostenuti nell’ultimo anno, restando vicini al Teatro e alle realtà del Terzo Settore che animano la vita sociale della provincia. Auguro a tutti una serata capace di emozionare e di farci guardare alla comunità con occhi nuovi».

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni relative allo spettacolo “Sirene” è possibile consultare il sito del Teatro Sociale di Busto Arsizio: https://www.teatrosociale.it/spettacoli/sirene/