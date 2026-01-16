Adulti a scuola di Gioco e Teatro delle ombre al Monastero di Lonate Pozzolo

È promosso dalla Biblioteca comunale di Lonate Pozzolo il workshop gratuito Gioco e Teatro delle ombre in programa sabato 17 gennaio 2026 dalle 9.30 alle 12.30 nella sala Ulisse Bosisio del Monastero di San Michele. Apprendere la tecnica narrativa del teatro delle ombre è lo scopo dell’incontro condotto da Chicco Colombo, artista burattinaio e attore, e cofondatore del Teatro dei burattini di Varese.

L’incontro è rivolto a genitori, educatori, insegnanti e bibliotecari ed è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico relativo alla promozione degli Istituti e luoghi della cultura.

La partecipazione è per tutti gratuita, ma i posti sono limitati.

È quindi consigliata la prenotazione contattando la biblioteca al numero 0331 303620 oppure scrivendo a biblioteca.comunale@comune.lonatepozzolo.va.it.