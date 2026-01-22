Referendum sulla giustizia, la Camera penale di Varese promuove un incontro pubblico

La Camera Penale di Varese, in previsione del prossimo referendum sulla Giustizia e nella convinzione che sia corretto e doveroso promuovere anche a livello locale un’informazione seria, tecnica e consapevole sui contenuti della riforma, ha organizzato un evento pubblico di approfondimento sul tema della separazione delle carriere.

L’incontro si terrà venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Varese, ed è intitolato: “La separazione delle carriere – Verso il nuovo ordinamento della magistratura”. Si tratta di un momento di dibattito tecnico e culturale su un tema che rappresenta da oltre trent’anni una battaglia identitaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane e che, come avvocati penalisti, constatiamo quotidianamente nelle aule di giustizia: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, quale presupposto imprescindibile di un processo penale autenticamente accusatorio e di un giudice realmente terzo e imparziale. All’incontro prenderanno parte autorevoli relatori provenienti dalla Magistratura, dall’Accademia e dall’Avvocatura penalista, che illustreranno i principali profili del referendum sulla giustizia, con particolare riferimento alla separazione delle carriere ed alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, nella prospettiva della piena attuazione del principio costituzionale del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di riportare la discussione su un piano ordinamentale e costituzionale, lontano da pregiudizi e strumentalizzazioni favorendo un dibattito informato, rigoroso e tecnicamente consapevole, lontano da contrapposizioni ideologiche o politiche e coerente con i valori che da sempre ispirano l’impegno dell’Avvocatura penalista. Un dibattito questo sulla riforma che è stato ostacolato da polemiche estranee al merito arrivate a far passare l’erronea idea che la separazione delle carriere fosse animata da intenti ostili nei confronti della Magistratura o riducibile a terreno di scontro politico.

«La Camera Penale di Varese, in linea con l’impegno dell’Unione delle Camere Penali Italiane, intende mantenere il tema della separazione delle carriere al centro del dibattito pubblico e culturale affinchè venga chiarito ai cittadini, chiamati a scegliere consapevolmente il modello di giustizia più coerente con i valori costituzionali e democratici, che con questa riforma si darà piena attuazione all’impianto accusatorio del codice di procedura penale e al principio del giusto processo che pone le parti processuali sullo stesso piano e alla medesima distanza dal giudice terzo e imparziale», spiegano gli organizzatori.

L’evento è gratuito, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti, da effettuarsi scrivendo a: info@camerapenalevarese.it