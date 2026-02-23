A Germignaga don Paolo Alliata racconta Etty Hillesum: “Un inno alla vita tra i reticolati”

Un viaggio nelle profondità dell’animo umano, guidati dalle parole di chi ha saputo trovare la luce anche nel buio più profondo del Novecento. Lunedì 2 marzo, alle ore 20.45, la Chiesa Parrocchiale di Germignaga ospiterà un incontro di particolare spessore spirituale e culturale: don Paolo Alliata guiderà una riflessione intitolata «Una povera voce in un campo di concentramento», dedicata alla figura e ai diari di Etty Hillesum. L’appuntamento si inserisce nel percorso di catechesi quaresimale «I poveri ci evangelizzano», promosso dalle Parrocchie della Valtravaglia.

Il diario di Etty Hillesum come inno alla vita

Al centro della serata ci sarà la testimonianza di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese morta ad Auschwitz nel 1943 a soli 27 anni. Tra il 1941 e il 1943, Etty ha affidato alle pagine di un diario i suoi pensieri, molti dei quali scritti durante la prigionia nel campo di smistamento di Westerbork. Le sue riflessioni, cariche di una forza d’animo straordinaria, rappresentano ancora oggi un inno alla vita capace di parlare al cuore dell’uomo moderno e di diventare una profonda fonte d’ispirazione.

Don Paolo Alliata e il respiro di Dio nella letteratura

A condurre l’incontro sarà don Paolo Alliata, sacerdote della Diocesi di Milano e laureato in lettere classiche. Don Alliata è noto per la sua capacità di far dialogare fede e cultura attraverso il ciclo di incontri «Passeggiate nella letteratura. Dove Dio respira di nascosto». Da anni propone letture di testi non religiosi capaci di far emergere riflessioni sapienziali ed evangeliche sulla natura umana, cercando tracce del divino tra le pieghe dei grandi racconti letterari.

Un cammino che prosegue in Valtravaglia

L’iniziativa coinvolge le comunità di Brezzo di Bedero, Castelveccana, Domo, Germignaga, Nasca e Porto Valtravaglia, unite in questo percorso quaresimale. La proposta di catechesi non si esaurisce con questo primo appuntamento, ma proseguirà nei lunedì successivi con altre testimonianze, sempre alle 20.45 a Germignaga. Per chi non potesse essere presente fisicamente, tutte le serate saranno trasmesse e rese disponibili sul canale YouTube GBInsieme.