Al Circolo culturale Anpi di Ispra una serata sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

Un incontro pubblico con l’avvocato Marzia Giovannini per approfondire i quesiti referendari e le ragioni del voto

Giovedì 26 febbraio alle 20:30 il Circolo culturale Anpi di Ispra ospita una serata di approfondimento dedicata al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. Ospite dell’incontro è l’avvocato Marzia Giovannini, chiamata a illustrare i contenuti dei quesiti referendari e le posizioni contrarie alla riforma.

Un momento di confronto in vista del voto

L’iniziativa si svolge nella sede del Circolo culturale Anpi di Ispra, in via Banetti 1. Nel corso della serata, l’avvocato Marzia Giovannini analizzerà nel dettaglio i temi oggetto del referendum costituzionale, spiegando quali cambiamenti verrebbero introdotti e quali potrebbero essere le conseguenze sul sistema istituzionale. Un’iniziativa pensata per offrire strumenti utili a una scelta consapevole in vista delle urne.

Informazioni utili

La partecipazione alla serata è aperta al pubblico. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.puntaemazzetta.net