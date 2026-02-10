Al Miv il film “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin”

Venerdì 13 febbraio alle ore 20.40 al Miv, Multisala Impero di Varese è in programma la proiezione del film Il mago del Cremlino – Le origini di Putin. La serata sarà introdotta dalla dott.ssa Emanuela Dyrmishi, che offrirà una lettura multidisciplinare dell’opera, approfondendone i principali aspetti psicologici, geopolitici, geoeconomici, sociali e storici. La dott.ssa Dyrmishi è rappresentante dell’Italia presso la NATO – Science and Technology per i temi legati all’ottimizzazione della salute mentale e, al termine della proiezione, sarà disponibile a rispondere alle domande del pubblico.

Il film

Russia, primi anni Novanta. L’Unione Sovietica è crollata e il Paese attraversa una fase di profonda incertezza. In questo contesto emerge Vadim Baranov, giovane brillante e ambizioso, che passa dall’arte d’avanguardia alla produzione televisiva fino a diventare lo spin doctor di un ex agente del KGB in rapida ascesa: Vladimir Putin.

Entrato nel cuore del potere, Baranov contribuisce a plasmare la nuova Russia, costruendo un sistema in cui verità e menzogna si confondono, e la manipolazione diventa strumento di governo. L’unica presenza che sfugge al suo controllo è Ksenia, figura libera e sfuggente, simbolo di una possibile via di fuga da un gioco sempre più pericoloso.

Quindici anni dopo, ritiratosi nell’ombra e avvolto dal mistero, Baranov accetta di raccontare la propria storia, svelando i meccanismi occulti del regime che ha contribuito a edificare.