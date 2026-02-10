Varese News

Al Miv il film “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin”

La serata sarà introdotta dalla dott.ssa Emanuela Dyrmishi, che offrirà una lettura multidisciplinare dell’opera

13 Febbraio 2026

Venerdì 13 febbraio alle ore 20.40 al Miv, Multisala Impero di Varese è in programma la proiezione del film Il mago del Cremlino – Le origini di Putin. La serata sarà introdotta dalla dott.ssa Emanuela Dyrmishi, che offrirà una lettura multidisciplinare dell’opera, approfondendone i principali aspetti psicologici, geopolitici, geoeconomici, sociali e storici. La dott.ssa Dyrmishi è rappresentante dell’Italia presso la NATO – Science and Technology per i temi legati all’ottimizzazione della salute mentale e, al termine della proiezione, sarà disponibile a rispondere alle domande del pubblico.

Il film

Russia, primi anni Novanta. L’Unione Sovietica è crollata e il Paese attraversa una fase di profonda incertezza. In questo contesto emerge Vadim Baranov, giovane brillante e ambizioso, che passa dall’arte d’avanguardia alla produzione televisiva fino a diventare lo spin doctor di un ex agente del KGB in rapida ascesa: Vladimir Putin.

Entrato nel cuore del potere, Baranov contribuisce a plasmare la nuova Russia, costruendo un sistema in cui verità e menzogna si confondono, e la manipolazione diventa strumento di governo. L’unica presenza che sfugge al suo controllo è Ksenia, figura libera e sfuggente, simbolo di una possibile via di fuga da un gioco sempre più pericoloso.

Quindici anni dopo, ritiratosi nell’ombra e avvolto dal mistero, Baranov accetta di raccontare la propria storia, svelando i meccanismi occulti del regime che ha contribuito a edificare.

