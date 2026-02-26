Un cortometraggio per promuovere il Museo “Alfredo Binda” di Cittiglio

Il Museo “Alfredo Binda” di Cittiglio si prepara a diventare il set di un racconto che unisce sport, storia e nuove generazioni. Sabato 28 febbraio, alle ore 17.00, la Sala Consiliare del Comune ospiterà la presentazione in anteprima del cortometraggio «Vieni al Museo Binda!», un progetto audiovisivo che punta a far scoprire il patrimonio culturale delle Valli del Verbano attraverso un linguaggio fresco e accessibile.

Il cinema per raccontare il campione

L’iniziativa, promossa dalla Comunità Montana Valli del Verbano, rientra nel più ampio progetto “Vieni al Museo!” e vede come protagonisti assoluti i bambini della scuola primaria “Gianoli” di Laveno Mombello. Sotto la regia di Valentina Malcotti e con la partecipazione degli attori Enzo e Alessandra dè Liguoro, i piccoli alunni hanno vissuto un’esperienza educativa tra le sale che custodiscono i cimeli del “Campionissimo”. L’obiettivo è trasformare la memoria sportiva in un’occasione di partecipazione attiva per le famiglie e i giovani del territorio.

Un ponte verso il Trofeo Binda

L’evento non è solo un omaggio al passato, ma un tassello fondamentale nel percorso di avvicinamento al 27° Trofeo Alfredo Binda e al 13° Piccolo Trofeo Binda, le prestigiose gare internazionali di ciclismo femminile in programma per domenica 15 marzo. «Iniziative come questa – spiega Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion – rappresentano l’essenza del nostro progetto: unire la competizione mondiale alla valorizzazione culturale, trasmettendo ai giovani i valori autentici dello sport».

Istituzioni e territorio

Il valore della rete museale locale è stato ribadito anche da Simone Castoldi, presidente della Comunità Montana, che vede nel Trofeo Binda una vetrina internazionale capace di generare ricadute positive per tutto l’Alto Verbano. Il sindaco di Cittiglio Rossella Magnani ha evidenziato come il Museo Binda rappresenti un punto identitario per la comunità e un luogo capace di collegare la storia del campione alla crescita del ciclismo femminile contemporaneo.

Il programma del pomeriggio

Il pomeriggio di sabato prevede i saluti delle autorità, la proiezione del film e un approfondimento storico curato dal divulgatore Luca Carraro. Per l’occasione, il Museo Alfredo Binda resterà aperto eccezionalmente dalle 16.00 alle 18.30 per permettere a cittadini e turisti di visitarlo gratuitamente. Un’occasione per respirare l’atmosfera delle grandi corse prima che le atlete più forti del mondo tornino a sfidarsi sulle strade tra Luino e Cittiglio.