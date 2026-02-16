Un viaggio fotografico nei teatri di guerra: Livio Senigalliesi presenta “Diario dal Fronte” a Varese

(Livio Senigalliesi nella foto di Silvia Amodio, nel suo sito personale)

Mercoledì 18 febbraio alle 17.45 la biblioteca “Bruna Brambilla“, presso l’Istituto Anna Frank di via Carnia a Varese, ospiterà Livio Senigalliesi, fotoreporter e antropologo, che presenterà il suo libro “Diario dal Fronte“, un’opera che raccoglie immagini e riflessioni sulla ferocia della guerra e le sue drammatiche conseguenze.

Senigalliesi ha trascorso anni sui fronti di guerra più difficili del pianeta, documentando con la sua macchina fotografica e i suoi appunti alcuni dei conflitti più drammatici degli ultimi decenni. Dalla Guerra del Golfo al Kurdistan, passando per l’ex Jugoslavia, i teatri di guerra africani ancora in corso, l’Afghanistan, il Libano fino alla Palestina, l’autore ha raccolto testimonianze dirette della violenza bellica e delle sue conseguenze sulla popolazione civile.

Il valore documentale del libro è tale che è stato acquisito dal Tribunale dell’Aja per i crimini di guerra, grazie ai fatti e ai nomi riportati nelle sue pagine. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza del lavoro di Senigalliesi non solo come testimonianza storica ma anche come strumento per la giustizia internazionale.

L’incontro è organizzato dai volontari della biblioteca “Bruna Brambilla”. L’ingresso è libero.