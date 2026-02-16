Varese
Un viaggio fotografico nei teatri di guerra: Livio Senigalliesi presenta “Diario dal Fronte” a Varese
Mercoledì 18 febbraio alle 17.45 la biblioteca “Bruna Brambilla” ospiterà Livio Senigalliesi, fotoreporter e antropologo, che presenterà il suo libro “Diario dal Fronte”
(Livio Senigalliesi nella foto di Silvia Amodio, nel suo sito personale)
Mercoledì 18 febbraio alle 17.45 la biblioteca “Bruna Brambilla“, presso l’Istituto Anna Frank di via Carnia a Varese, ospiterà Livio Senigalliesi, fotoreporter e antropologo, che presenterà il suo libro “Diario dal Fronte“, un’opera che raccoglie immagini e riflessioni sulla ferocia della guerra e le sue drammatiche conseguenze.
Senigalliesi ha trascorso anni sui fronti di guerra più difficili del pianeta, documentando con la sua macchina fotografica e i suoi appunti alcuni dei conflitti più drammatici degli ultimi decenni. Dalla Guerra del Golfo al Kurdistan, passando per l’ex Jugoslavia, i teatri di guerra africani ancora in corso, l’Afghanistan, il Libano fino alla Palestina, l’autore ha raccolto testimonianze dirette della violenza bellica e delle sue conseguenze sulla popolazione civile.
Il valore documentale del libro è tale che è stato acquisito dal Tribunale dell’Aja per i crimini di guerra, grazie ai fatti e ai nomi riportati nelle sue pagine. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza del lavoro di Senigalliesi non solo come testimonianza storica ma anche come strumento per la giustizia internazionale.
L’incontro è organizzato dai volontari della biblioteca “Bruna Brambilla”. L’ingresso è libero.