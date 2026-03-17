Al Gagarin di Busto Arsizio un incontro sulle lotte femministe degli Anni 70

Dalle battaglie per l’aborto alla nascita dei consultori: con la studiosa Vicky Franzinetti per ripercorrere la stagione dei consultori autogestiti e delle battaglie civili

Il movimento femminista per la salute, i consultori autogestiti e le storiche campagne per il divorzio e l’aborto sono i temi al centro dell’incontro in programma giovedì 19 marzo alle 21:15 al Circolo Gagarin di via Galvani 2 a Busto Arsizio,

La serata, nell’ambito del secondo ciclo della rassegna Le cicatrici della democrazia – gli anni di piombo, è curata dall’associazione Il Quadrifoglio con il Laboratorio Lapsus e ripercorre la stagione di mobilitazione degli anni Settanta che ha scardinato i vecchi equilibri sociali.

Al Gagarin si parlerà di autodeterminazione e contraccezione insieme a Vicky Franzinetti, studiosa di genere e testimone della militanza torinese, affiancata da Zeno Gaiaschi.

Il dibattito analizza come le rivendicazioni femminili abbiano inciso sulla tenuta democratica del Paese, partendo dall’esperienza delle prime case delle donne fino al coordinamento europeo per l’aborto. L’ingresso è riservato ai soci in possesso della tessera Arci.